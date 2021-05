Grünes im Quadrat im Altenburger Land

Altenburg/Posterstein. Museen haben Ausstellungen zum Thema Garten zunächst digital eröffnet.

Zwei Ausstellungen zum Thema Garten im Residenzschloss Altenburg, die vom Lindenau-Museum und vom Schloss- und Spielkartenmuseum kuratiert wurden, wurden am 21. Mai zunächst digital eröffnet. Alle Beteiligten hoffen auf eine baldige Öffnung für das Publikum.

Anlässlich der Bundesgartenschau 2021 in Erfurt rücken auch die Museen den Garten als Ort der Einkehr, Repräsentation oder des Wirtschaftens in den Mittelpunkt ihrer Ausstellungsaktivitäten. Unter dem Titel „Grünes im Quadrat – Historische Gärten im Altenburger Land“ setzen sich das Lindenau-Museum Altenburg, das Schloss- und Spielkartenmuseum Altenburg, das Museum Burg Posterstein und das Naturkundemuseum Mauritianum mit der Entwicklung der Altenburger Gartenkultur auseinander.

Dabei blicken die vier Einrichtungen aus kunsthistorischer, kulturgeschichtlicher, sozialer und naturwissenschaftlicher Perspektive auf den Garten als Lebens- und Arbeitsraum.

Zweite Zusammenarbeit der Museen

Die Ausstellung vom Museum Burg Posterstein, „#GartenEinsichten: „Wie der Gärtner, so der Garten“ – Gartenkultur als Spiegel der Gesellschaft“, läuft bis 14. November, die Ausstellung vom Naturkundemuseum Mauritianum Altenburg, „Der Grund des Gartens: Porphyr“, ist vom 2. Juli bis 31. Dezember zu besichtigen.

Nach „humboldt4“ im Jahr 2019 arbeiten die Museen des Altenburger Landes nun zum zweiten Mal für eine Ausstellungsserie zusammen.

Mit der Ausstellung „Gärten vor der Linse – Die Gartenstadt Altenburg“ präsentiert das Lindenau-Museum einen Dialog aus Zeugnissen historischer Gärten Altenburgs und zeitgenössischen Fotografien aus der Residenzstadt. Die Ausstellung verfolgt das Ziel, die Gartenkultur Altenburgs über die letzten knapp 200 Jahre ebenso informativ wie anschaulich darzustellen. Damit rückt sie vor allem die Entwicklung der „grünen Insel Altenburg“ in den Mittelpunkt.

90 Exponate im Residenzschloss

In den Russischen Gemächern des Residenzschlosses werden etwa 90 Exponate gezeigt, die von amtlichen Dokumenten bis hin zu Kunstobjekten reichen. „Gärten vor der Linse“ richtet das Augenmerk auf die bedeutendsten Gartenanlagen Altenburgs und erlaubt damit zugleich einen Blick auf längst vergessene oder verborgene Areale hiesiger Gärten.

Mit beispielhaften Werken von Adrian Zingg, Johann Carl August Richter oder Walter Jacob zeigt die Ausstellung, wie sich hier ansässige Künstler mit der Natur und dem Garten beschäftigt haben. Ihre Werke sind Rückblick auf die grünen Kleinode des Adels und des Bürgertums im 19. und 20. Jahrhundert.

Altenbourg zweimal vertreten

Der Künstler Gerhard Altenbourg ist in zweifacher Hinsicht in der Ausstellung vertreten: Eine erlesene Auswahl an Grafiken des Künstlers zeigen Pflanzen und Illustrationen seines Gartens. Dieser Künstlergarten steht zugleich im Mittelpunkt der Fotografien von Claus Bach, die ebenfalls Teil der der Ausstellung sind. Er hat mit der Kamera den ungewöhnlichen Artenreichtum und die Farbenpracht des Gartens eingefangen.

Das Schloss- und Spielkartenmuseum präsentiert mit „Gartenlust und Parklandschaft“ die erste Sonderausstellung zur Geschichte des Schlossgartens. Anhand von mehr als 100 Exponaten wird den Besucherinnen und Besuchern der Wandel des Schlossgartens vom herzoglichen Park der Renaissancezeit über den Barockgarten französischer Prägung bis hin zum englischen Landschaftsgarten nähergebracht. Daneben fokussiert sich die Schau auf die Nutzung des Schlossgartens über die Jahrhunderte.

Die präsentierten Exponate stammen zu großen Teilen aus den Beständen des Lindenau-Museums Altenburg, des Schloss- und Spielkartenmuseums und des Naturkundemuseums Mauritianum Altenburg. Unterstützung erfährt die Ausstellung ferner durch Leihgaben der Staatsarchive in Altenburg und Gotha, dem Stadtarchiv Altenburg, dem Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation, der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Altenburg, der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt sowie privater Sammler.