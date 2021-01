Grundpreis für Girokonto der Sparkasse Altenburger Land steigt

Die Sparkasse Altenburger Land wird die Privatgiropreise zum 1. April 2021 anpassen. Eine entsprechende Information erhielten alle Sparkassenkunden in diesen Tagen per Brief, heißt es von der Bank.

Hintergründe seien die weiter andauernde Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank und der komplexe Wettbewerb, die nicht ohne Auswirkungen auf lokale Bankdienstleistungen seien. Je nach Kontomodell steigen die Kosten für den Grundpreis zwischen 60 Cent und einem Euro pro Monat.

Weitere Gründe liegen nach Angabe der Sparkasse auch im ständig wachsenden Leistungsangebot rund um das Girokonto. Das Leistungsspektrum des heutigen Girokontos sei deutlich umfangreicher als es bei einem Konto vor zehn Jahren der Fall war. Zu nennen ist hier vor allem der Umfang an Möglichkeiten, alle wesentlichen Geschäfte über die Internetfiliale oder die Direktfiliale zu erledigen. Dazu kommen Innovationen wie Echtzeitüberweisung, KWITT, Multibanking, Elektronisches Postfach, Sparkassen-App oder die Zahlung mit Smartphone statt Sparkassen-Card.

„Wir haben uns die Frage gestellt, wie wir gerade in der jetzigen schwierigen Zeit die Interessen unserer Kunden und die der Sparkasse noch besser zusammenbringen können. Wie können wir also dazu beitragen, dass die Bürger einen Anreiz bekommen, hier im Altenburger Land bei unseren Unternehmen einzukaufen und nicht außerhalb oder gar im stark wachsenden Onlinehandel?“, so der Vorstandsvorsitzende Bernd Wannenwetsch.

Die Lösung sei ein Cashback-System, also Geld zurück oder Bonus. Daran können alle Händler und über 36.000 Kunden der Sparkasse teilnehmen. Bei der Zahlung mit Sparkassen-Card, Smartphone oder Watch erhalten die Sparkassen-Privatkunden einen Bonus auf den getätigten Umsatz. Damit können sie sich einen Teil oder sogar den ganzen Preis für ihr Girokonto zurückholen. Die Händler haben den Vorteil, dass sie mit einem geringen Bonus über 36.000 potenzielle Käufer ansprechen und einen Anreiz bieten können, bei ihnen zu kaufen oder Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen.

Unterstützt werden die Unternehmen dabei durch die Werbung der Sparkasse und über die Kennzeichnung als Partner des regionalen Cashback-System. Der Sparkassen-Privatkunde erhält sein Guthaben automatisch am Ende des Monats auf sein Girokonto gutgeschrieben und sieht diesen Betrag auf dem Kontoauszug.

„Damit stärkt die Sparkasse den regionalen Handel und trägt dazu bei, dass die Kaufkraft nicht abfließt, sondern im Altenburger Land bleibt. Darüber hinaus wird bargeldloses Bezahlen forciert. Das ist gerade mit dem jetzigen Wissen um die Pandemie eine von zahlreichen Schutzmaßnahmen“, so Andreas Hohlfeld, Mitglied des Vorstandes der Sparkasse.