Ronny Lange fertigt in seiner Freizeit gerne Kettenhemden und Schmuck aus kleinen Eisenringen. Sein selbstentworfener Mundschutz habe schon viele positive Reaktionen erhalten.

Halber Reinfall wandelt sich in Erfolg

Altenburg. „Wir sind schon froh, dass wir überhaupt hier sein können“, sagt Ronny Lange. Wegen des ergiebigen Dauerregens ist der Samstag buchstäblich ins Wasser gefallen im Botanischen Erlebnisgarten. Dafür kamen sie am Sonntag umso zahlreicher. „Gestern haben wir ausgesessen, heute ist alles schön“, sagt er. Lange und seine Mitstreiter vom Verein „Barbaren Podegrodici“ organisierten zum dritten Mal mit dem Förderverein des Botanischen Gartens die Veranstaltung „Alter Garten trifft altes Handwerk“.„Wir machen das ja alle nicht beruflich, für uns ist es Freizeitvergnügen“, sagt Ronny Lange, der auch Vorsitzender des Vereins ist und auf Mittelaltermärkten nur Ronin gerufen wird. Seit Juli dürfen wieder Märkte stattfinden, dies sei jetzt der vierte, an dem man teilnehme. Selbstverständlich sei es anders mit den Beschränkungen, auch die Abstände zu den anderen Ständen wurden erhöht, so Lange. Wenn sie denn überhaupt kommen. „Beim Mittelalterspektakel auf dem Schloss vorige Woche konnte ein tschechischer Händler gar nicht anreisen, weil er aus Prag nicht herausdurfte“, sagt er. Es sei immer noch ein Hoffen und Bangen.