Heimatcheck im Altenburger Land: Kommentare zu Bahnübergang und engstirniger Eigenständigkeit

Bei unserer Aktion Heimatcheck sind zahlreiche Kommentare eingegangen – noch ist Gelegenheit zum Mitmachen.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wie gern leben Sie im Altenburger Land? Wie sicher fühlen Sie sich dort? Wie zufrieden sind Sie mit der Sauberkeit, der Kinderfreundlichkeit oder den Freizeitangeboten?

Der große Heimatcheck soll dazu ein Stimmungsbild liefern. Sie können durch die Teilnahme an unserer Leserbefragung Ihrem Wohnort oder Stadtteil ein Zeugnis ausstellen. Das erfolgt völlig anonym: Vergeben Sie Schulnoten von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend) für Ihr Lebensumfeld. Es dauert tatsächlich nur wenige Minuten, den Fragebogen auszufüllen.

Am Ende der Umfrage haben Sie die Möglichkeit, der Redaktion eine Anregung zu hinterlassen: Über welches Thema oder über welche Geschichte aus Ihrem Wohnort sollte Ihre Zeitung einmal berichten?

Der Heimatcheck wird ein differenziertes Bild davon liefern, was die Leserinnen und Leser an ihrem Wohnort schätzen und was verbessert werden muss. Die Leserbefragung kann mit Vorurteilen über Orte aufräumen, aber auch Mängel aufzeigen. Die Redaktion begleitet den großen Heimatcheck mit Nachrichten und Berichten.

Und wir haben auch schon etliche Kommentare von Ihnen erhalten, beispielsweise aus Dobitschen: „Unser Ort soll schnellstens die engstirnige ,Eigenständigkeit’ aufgeben, dann bekommt unser Ort wieder ein Gesicht.“ Zürchauer wollen wissen, wann der Bahnübergang von Zehma nach Zürchau wieder geöffnet wird. Warum wird so wenig über die Gemeinde Nobitz berichtet? Über Nöbdenitz und Posterstein liest man ständig, dabei ist in Nobitz so viel los“, wird kritisiert. Und Leser aus Ehrenberg wünschen sich „regelmäßige Politikerinterviews mit Nachfrage der Erledigung der Probleme der Bürger und bessere Information der Leser über den gesamten Landkreis (Politik, Wirtschaft, Kultur, Soziales)“.

Wir freuen uns auf weitere Hinweise von Ihnen.

Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Leserbefragung verlosen wir 20 mal 50 Euro.

Und so machen Sie mit beim Heimatcheck: Geben Sie in die Adresszeile Ihres Browsers im Internet www.otz.de/heimatcheck ein, schon landen Sie auf unserer Online-Umfrage. Wenn Sie diesen Text in der elektronischen Zeitung E-Paper lesen, öffnen Sie den Beitrag und klicken auf die Adresszeile ganz am Ende.





