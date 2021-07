Damit die 80 Helfer am frühen Freitagmorgen, 23. Juli 2021, reibungslos ins Flutkatastrophengebiet nach Westdeutschland starten können, werden am Abend zuvor Vorbereitungen am Startpunkt Schmölln getroffen. Tino Eichhorn, Zugführer bei der Johanniter-Unfall-Hilfe, im Gespräch mit Schmöllns Gerätewart Jens Bockner (l.). Die Johanniter fuhren ihre Technik am Donnerstagabend vor das Gerätehaus der Stützpunktfeuerwehr am Schmöllner Brauereiteich.