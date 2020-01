Heyersdorf haushaltet sparsam

Was die Gemeinde im Vorjahr geschafft hat? Da fällt Wilfried Koch als erstes die Feuerwehr ein. Man habe einen neuen Kameraden gewinnen können, jetzt zählen die Floriansjünger 18 aktive Mitglieder. „Bei 122 Einwohnern ist das nicht ganz schlecht“, freut sich der parteilose Bürgermeister von Heyersdorf, der kleinsten eigenständigen Gemeinde im Landkreis.

Allerdings darf das einzige Einsatzfahrzeug nur neun Personen befördern, weshalb einige mitunter mit dem Privatauto zum Einsatz fahren. Durchschnittlich seien es zwei Einsätze im Jahr, schätzt Koch. Denn die Heyersdorfer Wehr ist weder auf der Autobahn noch auf der angrenzenden Landesstraße 1361 zuständig, verfügt zudem über keine Atemschutz-Geräteträger.

Straßen in schlechtem Zustand

Die Autobahn 4 verläuft durch Heyersdorf. An diesem Abschnitt vor und hinter dem Tunnel wird häufig zu schnell gefahren. Foto: Andreas Bayer

Doch es auch Investitionen, so hat die Gemeinde im Oktober einen Geschwindigkeitsmesser erworben. Der soll die Autofahrer zur Vernunft bringen, indem er ihnen anzeigt, wie schnell sie unterwegs sind. Ein Modell, dass in immer mehr Kommunen Anwendung findet. Auch in Heyersdorf gibt es eine Stelle, an der regelmäßig zu schnell gefahren wird. Das ist kurz vor und nach dem Tunnel, der unter der Autobahn durchführt. Wegen technischer Probleme konnte das Gerät allerdings noch nicht installiert werden.

Überhaupt ist der üble Zustand der Landesstraße 2167, entlang der das Dorf verläuft, ein großes Ärgernis. Als der Ministerpräsident voriges Jahr bei einer Bürgerversammlung in Schmölln weilte, habe er versprochen, dass die Landesstraße bis 2021 saniert werde. „Ich glaube es nicht“, sagt Koch.

„Wir kriegen nicht mal ein Geländer.“ Kurz vor dem Ortsausgang Richtung Grünberg seien 36 Meter eines Geländers aus den 70er Jahren gerade dabei, wegzurosten. Da Heyersdorf bis 1928 zu Sachsen gehörte, steht die Kirche im Ort noch heute unter der Verwaltung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens. „Weil die den Friedhof schließen wollten, haben wir ihn mit Wirkung zum 1. Januar 2019 übernommen“, sagt Koch.

Zufrieden trotz kleinem Haushalt

Einer der drei Feuerlöschteiche ist undicht und soll in diesem Jahr mit Folie ausgelegt werden. Foto: Andreas Bayer

Zudem bereitet ihm einer der drei Feuerlöschteiche im Ort Sorgen, weil er ständig Wasser verliere. In diesem Jahr werde man den Teich mit Folie auskleiden, doch die Kosten dafür sind noch unklar. Dafür steht daneben seit vorigem Oktober endlich ein Hydrant, der beim Wasserleitungsbau 2014 vergessen worden sei. Regelmäßig habe man das bei Zweckverband Wasserver- und Abwasserentsorgung (ZAL) angemahnt.

Mit Leerstand gibt es hingegen keine Probleme, doch es gibt auch keine Baugebiete. „Wegen der Nähe zur Autobahn baut kaum jemand“, so Koch. Vor allem bei Ostwind sei die Lärmbelästigung hoch und das Verkehrsaufkommen steigt stetig. Auch die Windräder, welche ihnen von Crimmitschau und Thonhausen vor die Nase gesetzt wurden, haben die Lage nicht einfacher gemacht. Eigene Windkraftanlagen könne man nicht aufstellen, weil man dazu die 1000 Meter Mindestabstand unterschreiten müsste.

Heyersdorfs Bürgermeister Wilfried Koch (parteilos). Foto: Andreas Bayer

Weil Heyersdorf so wenige Einwohner hat, ist auch der Haushalt überschaubar. Doch man sei zufrieden und komme einigermaßen über die Runden. „Zwischen 118.000 und 120.000 Euro lag unser Haushalt in den vergangenen Jahren“, sagt der Bürgermeister. Geplant sei nichts weiter, außer der Folie für den Teich und dem Austausch von vier Fenstern an der ehemaligen Schule, die heute auch die Gemeindeverwaltung beherbergt. „Erstmal sehen, wie ich Geld habe“, so Koch. Durch den neuen Feuerwehrmann fallen noch Kosten für Einsatz- und Ausgehuniform an. „Mal sehen, was übrig bleibt.“