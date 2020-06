Schmölln. Langsam steigt die Nachfrage nach Übernachtungen und Restaurantbesuchen in Schmölln wieder an.

Hoffen auf die Rückkehr der Normalität

„Man merkt, die Leute werden von Tag zu Tag lockerer. Seit letzter Woche kommen sie auch mal unangemeldet mit dem Fahrrad vorbei“, sagt Heidi Hindemith sichtlich erleichtert. Die Betreiberin des Restaurants und Hotels Bellevue auf dem Schmöllner Pfefferberg hat wie alle Gastronomen eine extrem harte Zeit hinter sich. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

„März, April, Mai – das sind normalerweise die stärksten Monate im Jahr, mehr noch als der Dezember“, sagt sie. Zahlreiche Hochzeiten, Konfirmationen, Jugendweihen mussten abgesagt werden, dazu fiel auch noch das Ostergeschäft komplett flach. „Das kann man nicht alles wieder aufholen“, sagt sie. Obschon sie einen Teil der Familienfeiern in den Herbst verlegen konnte.

Staatliche Hilfen reichten nicht lange

Seit dem 18. Mai darf sie nun wieder Gäste beherbergen und verköstigen. „Wir haben gleich am Freitagabend wieder aufgemacht. Meine Stammgäste waren alle wieder da“, so Hindemith. Das Geschäft laufe langsam, aber unstetig wieder an.

„Heute zum Beispiel hätte ich noch zehn Zimmer mehr belegen können, doch in ein paar Tagen kann dafür wieder alles leer sein“, so die Hotelchefin. Die Hoffnung sei groß, dass es sich jetzt normalisiere und keine zweite Infektionswelle komme.

„Die Zahlen sprechen für sich, der Zweck wurde erreicht. Die Maske ist jetzt noch das geringste Übel“, sagt Hindemith und lässt dabei keine Zweifel aufkommen, dass die erzwungene Schließung übertrieben gewesen wäre.

Die Behörden hätten sich bemüht, die schlimmsten Auswirkungen abzufedern. Die 10.000 Euro an staatlicher Einmalhilfe waren zwar nach kurzer Zeit aufgebraucht, berichtet sie: „Das waren die Lohnnebenkosten und die Krankenkassenbeiträge für März, dann war es auch schon weg.“

Dennoch fordert sie keine weiteren Rettungspakete für ihr Gewerbe. „Wir haben die Absenkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent für ein Jahr bekommen. Ich habe nach knapp drei Wochen Corona-Hilfe bekommen und alles stunden lassen, was geht“, so die Schmöllnerin, die das Bellevue seit 2003 als Pächterin betreibt.

Für keine Arbeit zu schade

In den rund zwei Monaten, die die Schließung andauerte, blieben acht der neun Angestellten zu Hause. Dafür packte Heidi Hindemith umso beherzter an, putzte, bezog Betten und kochte. „Ich habe das Schnitzel eben selbst in die Pfanne gehauen, das kann ich noch“, scherzt sie. Lediglich ihren wenigen Übernachtungsgästen durfte sie Frühstück und Abendessen anbieten, da hätte es sich nicht gelohnt, für drei Stunden den Koch herein zu bitten.

„Für mich ist das ganz normal, dass man einspringt, wo Bedarf ist. Man darf sich als Chefin für keine Arbeit zu schade sein“, so Hindemith. Ihr sei als Kind schon klar gewesen, dass sie später eine Gaststätte betreiben werde. „Wenn man Gastronomie im Blut hat, kann man aber keine Familie haben und der Partner muss alles mittragen. Das ist ein Vollzeitjob“, sagt Hindemith, die ihr Handwerk unter Bernd Adam gelernt hat.

Kollegialität wird gerade in schweren Zeiten gepflegt

Mit den anderen Hoteliers aus der Region pflegt sie ein kollegiales Verhältnis. Man habe eine gemeinsame Whatsapp-Gruppe gegründet, als es mit den Einschränkungen losging. Dort habe man untereinander Informationen und Tipps ausgetauscht. Zwischenzeitlich dachte Hindemith auch über die Beteiligung an einem kulinarischen Lieferdienst nach, hat diesen Gedanken aber mangels Wirtschaftlichkeit verworfen.

Die Villa Bellevue stehe seit rund 15 Jahren zum Verkauf, doch das reize sie nicht, berichtet Hindemith: „Hätte ich damals geahnt, dass ich das so lange machen würde, hätte ich das Haus vielleicht gekauft.“ In der jetzigen Situation sei sie aber froh, dass sie noch Reserven habe und schuldenfrei sei. „Wenn wieder so etwas kommt, kann ich die Tasche nehmen und gehen – so wie ich vor 17 Jahren gekommen bin“, sagt sie.