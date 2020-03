Eine Naturrandschale war der Auslöser: Stefan Seifert war so begeistert, dass er sich fortan der Drechselei widmete.

Schmölln. Wegen Corona-Krise keine Ausstellung im Schmöllner Knopfmuseum. Was zu sehen gewesen wäre, beschreibt Hobbydrechsler Stefan Seifert..

„Rundholz“ heißt die Ausstellung, die am 26. März im Knopfmuseum hätte eröffnet werden sollen. Doch wegen der Corona-Krise musste die Sonderschau verschoben werden. Vielleicht ist sie ab Ende April zu sehen. Doch so lange müssen Sie, liebe Leser, nicht warten. Wir haben mit dem Hobbydrechsler Stefan Seifert gesprochen und er beschreibt, was sie gesehen hätten.

„Also zunächst einmal: Nicht gesehen hätten die Besucher typische erzgebirgische Männeldrechselei. Das lehne ich ab“, erzählt der 71-Jährige. „Moderne Formen, abstrakte Geschichten, Stilisiertes – das ist mein Ding“, sagt der gelernte Elektriker und ehemalige Fotograf, der sich im Ruhestand ganz dem Holz verschrieben hat. Figürliches stellt er gern stark abstrahiert dar. Ein Engel ist bei ihm ganz schlicht: ein Kegel mit einer Kugel drauf. Dafür bekommt er schöne Flügel, beispielsweise aus Fasanenfedern. Das Holz sprechen lassen Mit Farbe arbeitet er nicht. „Ich lass das Holz sprechen“, erklärt der Hobbykünstler, der in seinen Arbeiten das Holz in seiner eigenen Schönheit präsentieren will. Ausschließlich mit einheimischem Holz arbeitet Stefan Seifert, der im sächsischen Lichtentanne wohnt. Als der 71-Jährige in Ruhestand ging, suchte er ein Hobby. Mit Holz hat sich schon Seiferts Vater beschäftigt, etwa aus Besenstielen Männchen gefertigt. Erzgebirgische Drechselkunst hat Stefan Seifert nie interessiert, doch als er einmal eine Naturrandschale gesehen hat, sprang der Funke über. Das war sein Schlüsselerlebnis, er hatte eine neue Leidenschaft entdeckt. Das war vor über acht Jahren. Inzwischen hat er das einstige Fotoatelier völlig in Beschlag genommen. Drechselbank, Kreissäge, Hobel und diverse Schleifwerkzeuge sind dort untergebracht. Lichtenberger Technik vorstellen Stefan Seifert wollte im Knopfmuseum aber nicht nur eine Auswahl seiner Arbeiten zeigen, sondern hatte auch Vorführungen geplant. „Ich wollte die Lichtenberger Technik zeigen. Da werden mit über 2000 Volt Strukturen ins Holz gebrannt. Das raucht und riecht und sieht gefährlich aus, ist es aber nicht“, betont der Hobbydrechsler. Mit Hilfe des elektrischen Stroms würden unvorhersehbare Strukturen im Holz entstehen. Wenn die Ausstellung nachgeholt wird, will er das den Besuchern präsentieren. Ins Schmöllner Knopfmuseum ist Stefan Seifert durch einen Bekannten gekommen, der dort ausgestellt hatte. Als der Lichtentanner gefragt wurde, ob er seine Arbeiten ebenfalls in einer Schau zeigen will, zögerte er zunächst. So rechte Lust hatte er keine, auch deshalb nicht, weil der Aufwand enorm sei. Doch schließlich hat er Ja gesagt und sich auf die Schau gefreut. Nun hofft er, dass die Ausstellungspremiere bald stattfinden kann.