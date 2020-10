Trotz Corona-Pandemie könnte der Weihnachtsmarkt in Schmölln stattfinden. Dank einer patentierten Entwicklung aus dem Hause SGS Ablängtechnik GmbH in Nischwitz. Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Thüringen in unserem Liveblog.

Das Unternehmen mit Sitz im Industriegebiet Nitzschka hat mit Hycos eine Hygieneschleuse entwickelt, die Veranstaltungen wie den Schmöllner Weihnachtsmarkt im Dezember möglich machen könnte. Inhaber und Geschäftsführer Konstantin Kupka stellte das neuste Produkt seiner Firma am Freitag, 30. Dezember, in der Stadtverwaltung vor. Konstantin Kupka: „Wir beschäftigen uns seit Ausbruch der Pandemie mit der Frage, wie wir helfen können, das Leben wieder etwas normaler werden zu lassen.“ Herausgekommen ist Hycos - eine Hygieneschleuse, die sowohl in Innenräumen als auch im Außenbereich einsetzbar ist. Geeignet ist die Schleuse für viele Orte: beispielsweise für Theater, Kliniken und Krankenhäuser, für Pflegeeinrichtungen, Tagungen und für Sportveranstaltungen, für Messen, Konzerte oder eben Weihnachtsmärkte. Das kann die Hygieneschleuse aus Nitzschka Hycos gewährleistet laut Kupka den Zugang für Gäste ohne Krankheitssymptome, überall dort, wo sie zur Anwendung kommt. Die Schleuse sichert zugleich die lückenlose Kontaktrückverfolgung, sollte dies nach einem Coronaausbruch nötig werden. „Mit unserer Entwicklung wollen wir eine technische Möglichkeit anbieten, mit dem Corona-Virus bestmöglich umzugehen. Es geht um mehr Lebensqualität ohne Verbote.“ Konstantin Kupka, Inhaber und Geschäftsführer SGS Ablängtechnik GmbH Die Schleuse registriert jeden Besucher, misst automatisch dessen Körpertemperatur, kontrolliert Mund-Nase-Schutz und gewährleistet die Handdesinfektion der Gäste. Erst danach gibt sie den Zugang zum Veranstaltungsort frei. Genau registriert werden außerdem Zutritts- und Austrittszeiten. Sollte es zu einem Corona-Ausbruch kommen, können die Behörden schnell auf die notwendigen Kontaktdaten zugreifen, die per Datensatz zur Verfügung gestellt werden. Nach Corona-Lockdown im Raum Schmölln: Unverständnis, aber auch Angst und Wut Unternehmen in Ostthüringen: Rohre sind die große Leidenschaft in Nitzschka Hycos ist zudem mit weiteren Optionen ausgestattet: Unter anderem können Eintrittskarten ausgedruckt werden oder Aufkleber für die Kleidung beispielsweise bei Konferenzen und Tagungen. „Mit unserer Entwicklung wollen wir eine technische Möglichkeit anbieten, mit dem Corona-Virus bestmöglich umzugehen. Es geht um mehr Lebensqualität ohne Verbote“, so Kupka weiter. Fünf Schleusen hat sein Unternehmen sofort verfügbar, das Produkt hat Serienreife erlangt. Baustein für Fachmesse in Erfurt Am 5. und 6. November ist die Schleuse im Großeinsatz: bei Pro.Vention, der ersten Hypride Fachmesse zum Infektionsschutz in Erfurt. „Wir liefern damit einen Baustein, dass diese Messe überhaupt stattfinden kann.“ Blick in die SGS Ablängtechnik GmbH Foto: Jana Borath / Archivfoto Geht es nach der Stadtverwaltung Schmölln, soll mit Hycos auch der kleine Weihnachtsmarkt in der Knopfstadt stattfinden können. Aktuell ist er vom 4. bis 13. Dezember geplant. „Voraussetzung ist allerdings, dass der Inzidenz-Wert im Altenburger Land dann auf unter 50 pro 100.000 Einwohner gesunken ist“, so Bürgermeister Sven Schrade (SPD). Stadt will nach dem 30. November entscheiden Stand jetzt ist, dass die Verwaltung im November noch keine verbindliche Aussage dazu machen könne. Allerdings sei man nach Gesprächen mit den Händlern und Künstlern kurzfristig in der Lage, den vorweihnachtlichen Markt auf die Beine stellen zu können. Extra Sicherheitspersonal sei bereits vertraglich gebunden. „Und wir würden das dann mit der Hygieneschleuse aus Nitzschka durchführen wollen. Denn einen Hotspot wollen wir mit dem Weihnachtsmarkt nicht schaffen.“