Illsitz: Bereits 3000 Euro für Spielhaus gesammelt

Illsitz. Die Spendenaktion für das Illsitzer Kinderheim läuft weiter.

Janine Stiebritz ist sehr dankbar: Die Unternehmerin aus Schmölln sammelt seit einigen Wochen, um für das Kleinst-Kinderheim in Illsitz ein Spielhaus und vielleicht sogar noch weitere Geräte, etwa eine Schaukel, anschaffen zu können. Und wie sie uns jetzt mitteilt, sind bereits 3000 Euro zusammengekommen. Stiebritz ist froh, dass ihre Aktion von so vielen Leuten unterstützt wird und sie bedankt sich bei allen.

Am Freitag fand ein Unternehmertreffen statt, bei dem über den Bau des Spielgeländes gesprochen wurde.

Von einer Kundin hatte Janine Stiebritz von dem Heim, in dem acht Kinder zwischen zwei und zehn Jahren leben, erfahren. Und dabei wurde auch erwähnt, dass sich die Mädchen und Jungen ein Spielhaus wünschen. Kurzerhand hat die Schmöllnerin eine Spendenaktion ins Leben gerufen, die von Unternehmern und Privatleuten unterstützt wird. In ihrem Friseursalon steht eine Spendenbox, damit jeder, der will, unkompliziert Geld geben kann.

Zum Weltkindertag am 20. September soll den Mädchen und Jungen das Haus geschenkt werden.

Wer die Aktion unterstützen will, kann sich im Salon „Extrem stylisch & schön“, Gößnitzer Straße 35, melden.