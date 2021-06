Im Altenburger Land werden Tagesmütter gesucht

Altenburg. Landratsamt Altenburger Land hofft auf Bewerbungen aus dem gesamten Kreisgebiet.

Neben den rund 56 Kindergärten gibt es im Altenburger Land derzeit sechs Tagesmuttis. Wie ihre Kollegen in den Kindertagesstätten, kümmern auch sie sich um die Jüngsten und sorgen mit viel Einsatz für einen guten Start der Kleinsten ins Leben.

Feste Rituale bei Moni

Es ist Montagfrüh in Neupoderschau. Wie immer nach dem Wochenende, wartet Tagesmutti Simone Krämer auf ihre Tageskinder. „Jedes Kind gleicht einem Sonnenstrahl. Zusammen bilden sie eine Sonne und schenken unserer Welt Licht und Wärme“, schwärmt sie von ihrer Arbeit, während die fast zweijährige Lisa von ihrem Papa zu Moni gebracht wird. „Tante Moni wohnt in einem schönen Haus mit großem Garten”, findet die Kleine und umarmt ihren Papa beim Tschüsssagen. „Das Begrüßen und Verabschieden sind wichtige Rituale”, sagt Simone Krämer.

Gruppen bis zu fünf Kinder

„Kindertagespflege wird im Altenburger Land als eine gleichwertige Alternative zur Betreuung in einer Kita für Kinder unter zwei Jahren angeboten“, erklärt Marion Fischer, Leiterin des Fachbereichs für Jugendarbeit/Kindertagesbetreuung im Landratsamt. Eine Tagesmutti könne bis zu fünf Kinder, abhängig von der erworbenen Pflegeerlaubnis, betreuen. „Für die Gestaltung des Tagesablaufs und der Räumlichkeiten ist die Tagesmutter selbst verantwortlich“, so Fischer. Eine pädagogische Konzeption sei dabei Arbeitsgrundlage.

Selbstgekochtes bei Kerstin

Bei Kerstin Tobischka in Tegkwitz heißt diese „Hilf mir, es selbst zu tun“ nach der Montessori-Pädagogik. Ganz nach diesem Motto decken in ihrem „Mäusenest“ die Mädchen und Jungen den Tisch. . „Und das Lätzchen nicht vergessen”, erinnert Tagesmutti Kerstin. Für die Kleinen hat Kerstin Reis mit Hühnerfrikassee frisch gekocht. Dies ist eine Besonderheit. Alle anderen Tagesmuttis werden von mit Essen beliefert.

Olga singt gern zum Schlafen

Ein paar Kilometer weiter in Meuselwitz sitzen bei Tagesmutti Olga Zornemann die drei Kinder am kleinen Tisch in der Küche der Familie und lassen es sich in aller Ruhe schmecken. „Besonders liegen mir Rituale am Herzen, wie zum Beispiel vor dem Schlafen eine Geschichte vorzulesen und ein Lied vorzusingen“, schildert Olga Zornemann. Viel Wert legt sie außerdem auch auf gemeinsames Musizieren und Entdecken der Natur.

„Eingehen auf die individuellen Bedürfnisse von Kind und Eltern, flexible Betreuungszeiten sowie die Betreuung in einer kleinen, überschaubaren Gruppe, sind für Mütter und Väter oft entscheidend für die Wahl einer Tagespflegestelle“, weiß Marion Fischer. Ein weiterer positiver Aspekt seien die engen Beziehungen. „Die Kindertagespflege ist auf Grund ihrer Rahmenbedingungen bindungsbezogen, kind-orientiert und daher besonders geeignet, für den ersten Übergang vom Elternhaus in eine fremde Umgebung“, sagt die Fachdienstleiterin.

Mit dem Viersitzer in den Zoo

In Altenburg ist Simone Lehmann mit ihren vier Tagespflegekindern unterwegs zum Inselzoo. Für solche Spaziergänge hat sie sich extra einen Viersitzer-Kinderwagen besorgt. „Die zentrale Lage zur Stadt, dem Inselzoo, dem Großen Teich, dem Stadtwald und dem Schlosspark bietet jede Menge Abwechslung“, findet sie.

Ines Massow ist das Urgestein

Auf dem Altenburger Marktplatz schiebt Ines Massow ein ähnliches Gefährt. Sie ist das Urgestein der Tagesmütter in der Stadt. Die Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten und sie bei ihrer Bildung zu unterstützen, ist der qualifizierten Kindertagespflegerin wichtig.

Kindgerecht zum WohlfühlenEine Qualifizierung kann Kindertagespflegeperson Ute Rosenkranz wie alle Tagesmuttis vorweisen. Gerade spielt sie mit ihrer Gruppe auf dem bunten Spielteppich mit der Eisenbahn. Darauf hat Marie keine Lust. Sie liegt in der Kuschelecke und ruht sich aus. „So ein Tag mit gemeinsamen Spielen kann ganz schön anstrengend sein“, meint Ute Rosenkranz schmunzelnd. In ihren extra angemieteten Räumlichkeiten in Altenburg steht den Kindern eine gesamte Wohneinheit mit Bad, Küche, Spielzimmer, Spielflur und großem Schlafraum zur Verfügung.

Noch freie Plätze ab August

Momentan seien ab August noch einzelne Betreuungsplätze in der Kindertagespflege frei, informiert Marion Fischer. Außerdem werden für das gesamte Kreisgebiet Kindertagespflegepersonen gesucht. „Es ist ein Tätigkeitsfeld mit guten Zukunftsaussichten, da viele Eltern ein familiennahes und individuelles Betreuungsumfeld wünschen, wo sie ihre Kinder gut betreut und versorgt wissen“, erläutert Fischer und ruft Interessierte auf, sich zu bewerben. Notwendig ist eine Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher oder eine Qualifizierung als Kindertagespflegeperson.

Kontakt: Landratsamt Altenburger Land Fachdienst Jugendarbeit/Kindertagesbetreuung, Lindenaustraße 9, 04600 Altenburg, Telefon 03447/58 65 27, E-Mail: jugendarbeit.kita@altenburgerland.de.