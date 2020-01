Altenburg/Gera. Das fünfte Philharmonische Konzert erklingt am 24. Januar in der Brüderkirche.

Im Altenburger Theaterzeltwird nach der Wahrheit gesucht

Das Theater Altenburg Gera hat in den nächsten Tagen wieder einiges zu bieten, angefangen von Konzert über Schauspiel bis zur Satire. Hier ein Überblick.

Altenburg

Das Philharmonische Orchester Altenburg Gera gibt sein fünftes Philharmonisches Konzert am Freitag, 24. Januar, um 19.30 Uhr in der Brüderkirche Altenburg. Am Pult steht Ektoras Tartanis, Bewerber um die Stelle des Generalmusikdirektors.

Mit dem Konzert für Violoncello und Orchester a-Moll op. 129 von Robert Schumann tritt der junge, preisgekrönte Sebastian Fritsch als Solist auf. Außerdem erklingt Hans Pfitzners Scherzo für Orchester c-Moll und die 3. Sinfonie b-Moll von Albéric Magnard. 18.45 Uhr gibt Dramaturgin Birgit Spörl eine Einführung.

Die Schauspielpremiere „Der Religionslehrer“ findet am Sonntag, 26. Januar, um 18 Uhr im Theaterzelt Altenburg statt. Das bewegende Theaterstück der erfolgreichen rumänischen Dramatikerin Mihaela Michailov dreht sich um die Suche nach sowie die Interpretation und die Manipulation von Wahrheit. Hat der Religionslehrer seine Schülerin wirklich am Knie gestreichelt, wie sie es behauptet? Wo liegen die Grenzen zwischen Belästigung und haltlosen Beschuldigungen? Wie werden aus individuellen Vorkommnissen öffentliche Debatten? Wie werden Meinungen gebildet und Perspektiven verzerrt?

Gera

Am Samstag, 25. Januar, um 19.30 Uhr erzählen die beiden Puppenspieler Lys Schubert und Tobias Weishaupt als Feen dem Publikum im Puppentheater Gera das französische Volksmärchen „Die Schöne und das Biest“ auf humorvolle und liebenswerte Weise.

„Die Schöne und das Biest“, ein Stück der Reihe „Puppenspielkunst für Erwachsene“, mit Lys Schubert und Tobias Weishaupt wird Zuschauern am 25. Januar in der Geraer Puppenbühne geboten. Foto: Ronny Ristok

Der Prinz, den eine Fee in ein schreckliches Biest verwandelt hat, kann nur durch die Liebe einer Frau erlöst werden. Doch das ist gar nicht so einfach. Das Stück wird gezeigt in der Reihe „Puppenspielkunst für Erwachsene“.

Im 275. Foyerkonzert am Sonntag, 26. Januar, um 11 Uhr im Konzertsaalfoyer des Geraer Theaters erklingt Musik verschiedener Epochen von Charles Koechlin, Antonio Vivaldi, Max Reger, Johann Baptist Vanhal, Tommaso Giordani. Es musizieren Andreas Knoop (Flöte), Albrecht Pinquart (Oboe), Annegret Knoop und Anne-Sophie Kühne (Violine), Robert Hartung (Viola), Jesús Antonio Clavijo Rojas (Violoncello) und Andre Kassel (Cembalo).

Die Oper „Die verkaufte Braut“ ist am 26. Januar im Großen Haus Gera zu erleben. Foto: Ronny Ristok

Bedřich Smetanas komödiantische wie tiefsinnige Oper „Die verkaufte Braut“ ist am Sonntag, 26. Januar, um 14.30 Uhr im Großen Haus Gera zu sehen. Das Werk besticht durch böhmische Volkstümlichkeit, Melodienreichtum und vielfarbige Orchesterklänge. Zur Inszenierung von Generalintendant Kay Kuntze musiziert das Philharmonische Orchester Altenburg Gera unter der Leitung von Mark Niemann. Er stellt sich damit als Bewerber um die Stelle des Generalmusikdirektors vor.

Marie und Wenzel sollen gemäß dem Wunsch ihrer Väter heiraten. Marie wehrt sich, denn sie liebt den Knecht Hans. Die Familien versuchen, Maries Schicksal zu beeinflussen. Schließlich lüftet Hans sein Geheimnis.

Infos und Karten in den Theaterkassen, telefonisch unter 0365/8 27 91 05 oder 03447/58 51 60, online unter www.theater-altenburg-gera.de sowie an allen Eventim-Vorverkaufsstellen.