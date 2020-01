Im Arbeitszimmer des Herzogs wird es wieder gemütlich

Im Arbeitszimmer des Herzogs im Residenzschloss Altenburg wird es gemütlicher. Der 2017 rekonstruiert Raum war seitdem ohne Heizung, jetzt bekommt er einen richtigen Kachelofen. Zwar nicht das Original, aber ein typisches Modell, das mit der zentralen Warmwasserheizung im Haus gekoppelt und betrieben werden kann.

Ehe es soweit ist, hat Ofenbaumeister Mario Schenderlein indes noch alle Hände voll zu tun. Seit 19. Januar baut er den Ofen aus der Zeit um 1870 wieder auf, was einer echten Sisyphosarbeit gleichkommt. Denn der Ofen stammt aus einem Abrisshaus im Altenburger Stadtzentrum und wurde in den späten 1980er Jahren im Residenzschloss eingelagert. „Quasi als Rettungsmaßnahme“, wie Museumsleiter Uwe Strömsdörfer erzählt.

Dass jetzt der Aufbau wie am Fließband laufen kann, liegt an der detailreichen Vorbereitung seit Oktober vergangenen Jahres. Die insgesamt rund 120 Teile des Ofens wurden gesichtet, gereinigt, genau angeschaut und zum Teil repariert. Zwar waren 90 davon beim Abbau nummeriert worden. „Aber trotzdem passen nicht alle genau zusammen“, so Mario Schenderlein. Der diesen Fakt auch erklären kann: „Jeder Ofenbaumeister hat da seine eigene Methode.“ Für ihn bedeutet das, dass er jede einzelne Kachel genau begutachten muss, bevor er sie verbaut. An mancher muss er Hand anlegen – mit großer Vorsicht. Denn die Originale aus 1870 sind weicher im Material. Ein falscher Handgriff und sie zerbrechen.

Fehlende Teile hat der Ofenbaumeister aus Greiz ersetzen lassen. Er fand eine Firma, die das per Formbau realisierte. Auch hier musste er schnell sein, denn die Wartelisten für solche Aufträge sind lang. Gut drei Wochen wartete er auf seine Ersatzkacheln, kurz vor Weihnachten 2019 waren sie fertig. „Deshalb konnten die Arbeiten jetzt pünktlich beginnen. Aber es darf nichts schief gehen“, erläutert er.

Gut ist da, dass er im Arbeitszimmer des Herzogs die nötige Ruhe findet. Er arbeitet zwar allein, kann sich aber voll auf seine Arbeit konzentrieren. Zwei Wochen sind für den Aufbau des Ofens, der später einmal rund 2.40 Meter hoch sein wird, veranschlagt. Vermutlich wird es aber wohl ein bisschen länger dauern, ehe er das erste Mal Wärme gibt. Denn eine weitere Herausforderung ist, dass er zu einem Eckofen gemacht wird, was er zuvor nicht war. „Da er nicht mit Holz oder Kohle beheizt werden wird, können wir das so machen“, sagt Schenderlein.

Strömsdörfer indes weiß, dass auf die Ofenbauer aus Greiz Verlass ist. Sie bauten bereits sechs historische Kachelöfen im Altenburger Residenzschloss auf. Diese Öfen erhielten einen Elektro-Schamotte-Kern und werden nicht mehr befeuert. Der Ofen im Arbeitszimmer des Herzogs bildet mit seinem Anschluss an die Warmwasser-Zentralheizung nun eine Ausnahme. Im Inneren des Ofens befindet sich nach Abschluss der Arbeiten eine Heizungsschleife aus Kupferrohr, die die Hülle des Ofens erwärmt. „Damit kann der Raum zwar nicht komplett geheizt werden. Aber mit dem Ofen entsteht ein zusätzlicher Wärmepunkt im Schloss“, so Strömsdörfer.

Dass das Vorhaben überhaupt realisiert werden kann, liegt am Engagement des Altenburger Schlossvereins. „Dessen Mitglieder engagierten sich sehr dafür, dass wir diese Rekonstruktion überhaupt finanzieren können“, so der Museumschef.