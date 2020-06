Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Im Sommer startet das Museum Posterstein durch

Die Foto-Ausstellung „Landschaft nach der Wismut“ geht am 19. Juli zu Ende. Doch bald danach zeigen der Maler und Grafiker Peter Zaumseil und der Keramiker Ludwig Laser aktuelle Kunst, die teilweise speziell für die Postersteiner Doppelschau entstanden ist. Für Familien mit Kindern gibt es eine Spezial-Schatzsuche und das Sommerferien-Programm „Mit welchen Waffen kämpften Ritter?“

Der renommierte Künstler Peter Zaumseil aus Elsterberg im Vogtland wird 65. Der bekannte Keramiker Ludwig Laser aus Berga feiert seinen 60 Geburtstag. Gemeinsam geben sie auf Burg Posterstein einen umfangreichen Einblick in ihr Schaffen. Die Kunstausstellung zeigt Malerei, Holzschnitte, Grafiken und Keramik. Zur Kunstausstellung Peter Zaumseil und Ludwig Laser zum 125. Geburtstag – Malerei, Grafik und Keramik wird auch ein Katalog erscheinen. Die Schau läuft vom 2. August bis 15. November.

Das Museumsteam plant, die Ausstellungseröffnung live im Internet zu streamen und danach durch festgelegte Zeitfenster über den ganzen Tag verteilt allen Interessierten den Kontakt mit den Künstlern und ihren Werken zu ermöglichen.

Dieses Bild hat Peter Zaumseil eigens für die Ausstellung auf Burg Posterstein geschaffen. Zu sehen ist es ab 2. August im Museum der Burg. Foto: Peter Zaumseil / Museum Burg Posterstein

Schatzkarte statt Kindergeburtstage

Für die Sommerferien wird auf Burg Posterstein aufgerüstet: In kleinen Rätseljagden gehen Ferienkinder der Frage auf den Grund, mit welchen Waffen Ritter kämpften. Das Sommerferien-Programm wird vom 18. Juli bis 30. August angeboten. Details will das Museumsteam in Kürze verraten. Derzeit können wegen der Corona-Einschränkungen zwar keine Veranstaltungen, Führungen und Kindergeburtstage stattfinden. Dank der „Kinderburg-Spezial-Schatzkarte“ für Familien mit Kindern kann die Burg Posterstein aber in Eigeninitiative bereits jetzt mit einer neu konzipierten Schatzkarte erkundet werden.

An insgesamt neun Stationen erzählen die Postersteiner Burggespenster Posti und Stein Wissenswertes aus der Geschichte und stellen den kleinen Besuchern Knobel-Aufgaben: Findest du den Drachen in der Burg? Kannst du ein Erdbeben erzeugen und einen Salontanz nachtanzen? Wer die Quizfragen löst, kann bei der Verlosung eines Weihnachtsgeschenks teilnehmen.

Entwicklungen zur Wismut werden digital präsentiert

Der Landshuter Fotograf Karl-Heinz Rothenberger hielt von der Wismut geformte Landschaften auf eindrucksvollen Fotografien fest. Insgesamt 16 Mal besuchte er nach 1998 mit kundiger Führung durch die Wismut GmbH die ehemaligen Uranerzabbaustätten in der Region Ronneburg.

Dreißig Jahre nach dem Ende des Uranbergbaus in der DDR präsentiert das Museum Burg Posterstein Rothenbergers Bilder in einer Fotoausstellung, die die ehemaligen Tagebau-Orte von der Rekultivierung über die BUGA 2007 bis heute zeigt. Die Fotoausstellung Landschaft nach der Wismut wurde bis 19. Juli verlängert.

Zur Ausstellung vor Ort gibt es eine digitale Erweiterung mit ausführlich recherchierten Hintergründen zum Thema. Sie knüpft direkt an die Fotoausstellung an. Dabei werden auf einer eigenen Seite im Museumsblog nicht nur die Ausstellungsidee und der Fotograf vorgestellt, sondern auch die Geschichte des Uranerzabbaus in Thüringen und Sachsen sowie aktuelle Entwicklungen.