Im Theaterzelt auf musikalische Reise über den großen Teich gehen

Altenburg. Konzerte „Summertime“ werden in Altenburg und Gera präsentiert.

Gäste des Theaters Altenburg Gera können im Theaterzelt Altenburg am Freitag, 20. August, um 19.30 Uhr eine musikalische Reise über den großen Teich erleben, entlang der Ostküste vom Gebirgszug der Appalachen bis nach New York – emotional, ereignisreich und nahezu emissionsfrei.

Broadway-Songs erklingen

Erklingen werden Stücke von Aaron Copland und George Gershwin sowie Broadway-Songs von Harold Arlen, Leonard Bernstein, Jerome Kern, George Gershwin und John Kander.

Weitere Konzerte folgen am Samstag, 21. August, um 14.30 Uhr im Theaterzelt Altenburg und am gleichen Tag um 20 Uhr vor der Bühne am Park Gera sowie Sonntag, 22. August, um 14.30 Uhr vor der Bühne am Park Gera.

Die USA sind für viele Menschen ein Sehnsuchtsland: eine vielfältige Natur, gigantische Metropolen und eine reichhaltige Kultur prägen das Bild. Aaron Coplands Musik macht die Gegensätze dieses Sehnsuchtslands akustisch erfahrbar.

Jazzig angehauchter Sound

Während die Orchestersuite „Appalachian Spring“ (zu Deutsch: „Appalachische Quelle“) in die bewaldeten Weiten eines Mittelgebirges entführt, verbreitet sein virtuoses Klarinettenkonzert den jazzig angehauchten Sound Manhattans. Beide Werke erfreuen sich seit ihrer Uraufführung großer Beliebtheit diesseits und jenseits des Atlantiks.

Den technisch hochanspruchsvollen Solopart übernimmt Hendrik Schnöke, der 1. Soloklarinettist des hiesigen Orchesters.

Beliebte Hits sind zu hören

Im zweiten Teil des Abends erklingen einige der beliebtesten Broadway-Hits aus „Der Zauberer von Oz“, „West Side Story“, „Show Boat“, „Porgy and Bess“ und „Cabaret“, interpretiert von der Sopranistin Jeannette Wernecke.

Informationen und Karten gibt es in den Theaterkassen, telefonisch unter 0365/8 27 91 05 beziehungsweise 03447/58 51 60 sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de.

Einlass und Öffnung der Abendkasse ab 30 Minuten vor Beginn.

Wegen der erforderlichen Erfassung von Kontaktdaten ist derzeit kein Kartenverkauf über externe Vorverkaufsstellen möglich.