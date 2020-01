Immer spannend und interessant

Am kommenden Wochenende findet die Internationale Grüne Woche in Berlin statt. Neben zahlreichen Unternehmen aus dem Landkreis, die ihre Produkte dem Publikum vorstellen, wird auch zum vierten Mal die Schmöllner Knopfprinzessin Constanze Hunger (28) dabei sein und die Region repräsentieren.

Was verbinden Sie mit der Grünen Woche?

In erster Linie ein wahnsinniges Aufgebot an Hoheiten. Am Sonntag findet traditionell eine Königinnenparade des Erlebnisbauernhofes statt. Dort habe ich schon viele Bekanntschaften schließen können mit gekrönten Häuptern aus ganz Deutschland, von denen ich dann auch einige zum Marktfest nach Schmölln einlade.

Wem ist Schmölln ein Begriff?

Das ist ganz unterschiedlich. Den Thüringern ist Schmölln auf jeden Fall ein Begriff, auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg kennen uns viele.

Was werden Sie am häufigsten gefragt?

„Was ist eine Knopfprinzessin?“ wird oft gefragt. Ich erzähle dann immer, wie wichtig Knöpfe für unseren Alltag sind. Auch was es mit der Knopfindustrie in Schmölln auf sich hat, dass es einen Knopfweg gibt, der daran erinnert und dass man Schmölln besuchen kann. Denn die schönsten Reiseziele sind die vor der eigenen Haustür. Auch wenn es anstrengend ist wegen des vielen Laufens, ist es immer spannend und interessant.