In den Ferien keine Hortbetreuung

In der Einwohnerfragestunde zur jüngsten Kreistagssitzung meldete sich Ronny Lorenz aus Ponitz zu Wort. Die Eltern der Grundschüler haben ein Schreiben bekommen, in dem sie darüber informiert werden, dass es in der Schule vor Ort in den Sommerferien keine Hortbetreuung geben wird. Lorenz wollte nun wissen, ob es denn möglich wäre, dass die Kinder in der Zeit mit dem Schulbus gefahren werden können.

