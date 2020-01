Schmölln. Der jüngste Band in dieser Reihe erzählt über die Zeiten des Umbruchs in den 1990er Jahren und wurde seit November mehr als 500 Mal verkauft.

In der Buchhandlung Goerke ist Schmölln der Renner

Schmölln ist in der Buchhandlung Goerke nach wie vor der Renner. Die Bände über die Ortsteile der Knopfstadt, das Arbeitsleben in Schmölln sowie über die Zeiten des Umbruchs in den 1990er Jahren erfreuen sich großer Beliebtheit bei der Kundschaft. Begehrt sind zudem die Bücher über Schmölln und das Leben im Sprottetal sowie das Fotobuch über die Stadt. Die kleine Abhandlung über die Umbruchzeiten nach der politischen Wende in Schmölln ist die jüngste Ausgabe in dieser Reihe. Sie erschien erst im November vergangenen Jahres. Mehr als 500 Exemplare gingen seitdem über den Ladentisch auf dem Schmöllner Amtsplatz. Die Nachfrage ist ungebrochen.