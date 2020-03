In Schmölln werden Fitnessstudio-Beiträge weiter eingezogen

Leser haben uns darauf hingewiesen, dass von Kunden des Schmöllner Fitnessparks, der wegen der Corona-Krise schließen musste, trotzdem weiter Beiträge eingezogen werden. Wir haben nachgefragt, warum so verfahren wird und wie es nach der Wiedereröffnung weiter geht. Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog

„Ja, wir ziehen die Beiträge weiter ein. Aber wir haben von Anfang an klar gesagt, dass es Boni geben wird, sobald wir wieder öffnen dürfen“, sagt Kerstin Mörsel, Stellvertreterin von Geschäftsführer Andre Mayer. Was die Fitnesspark-Kunden bekommen werden, soll individuell geregelt werden. So seien etwa Getränke- oder Trainingsgutscheine denkbar.

Kosten fallen weiter an

Allerdings dürfe nicht jeder Kunde erwarten, dass er gleich beim ersten Besuch nach Wiedereröffnung den Bonus bekommt. „Es wird eine gewisse Zeit dauern, um alles zu kompensieren“, so Mörsel, die auf Verständnis der Sportbegeisterten hofft. Denn Kosten wie Löhne, Miete und Kredite fallen ja weiter an, obwohl kein Kunde mehr trainieren darf. Ihre größte Befürchtung ist, dass nach überstandener Corona-Krise kein Fitnessstudio mehr da ist, weil keines die Durststrecke überstanden hat.

Trainingsanleitungen werden verschickt

Über 60 Mitarbeiter sind in dem Unternehmen beschäftigt, kümmern sich um Kunden in den zwei Studios in Crimmitschau sowie in je einem Geschäft in Aue, Schwarzenberg und eben Schmölln. Die rund 2000 Mitglieder habe man informiert, „bei den meisten ist Verständnis für unsere Situation da. Nur drei oder vier waren nicht einverstanden“, sagt Kerstin Mörsel. Und sie betont, dass die Betreuung der Kunden auch während der Schließung nicht gänzlich ausfalle.

„Wir haben Workouts für zu Hause erarbeitet, damit auch dort trainiert werden kann“, erzählt Mörsel. Auf verschiedenen Wegen gelangen die Trainingspläne ab 25. März zu den Fitnessfans. Innerhalb der Whatsapp-Gruppe werde ein Link verschickt und ein Youtube-Kanal soll genutzt werden. „Älteren Leute, die damit nichts anfangen können, senden wir die Trainingspläne auch per Post“, betont Kerstin Mörsel.