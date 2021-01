Interessanter Zuwachs für Altenburgica-Literatur

Blick in die prachtvolle Altenburger Schlosskirche.In der Publikation „Vom Jammertal ins Paradies“ stehen auch die Fürstengruften in der Altenburger Brüderkirche und in der Schlosskirche zu Altenburg im Fokus. Die beiden Gewölbe dienten zwischen 1626 und 1672 als fürstliche Grablege.