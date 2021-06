Interessierte sind gefragt bei Altenburgs Gartenschau-Bewerbung

Treffpunkt des erstens Bürgerspaziergans am 12. Juni ist auf dem Altenburger Markt vor dem Rathaus.

Altenburg. Zwei Spaziergänge sollen den Einwohnern die Pläne näherbringen.

Die Bewerbung Altenburgs um die Ausrichtung der Landesgartenschau 2028 nimmt weiter an Fahrt auf.

Nachdem das Unternehmen „arc.grün“ aus Kitzingen mit der Erstellung einer Machbarkeitsstudie beauftragt wurde, fand Anfang Mai eine Auftaktbesprechung statt. Dabei wurde ein erstes Konzept präsentiert und ein Fahrplan für ein erfolgreiches Bewerbungsverfahren festgelegt.

Kleingartenverein und Naturschutzverbände einbeziehen

Wichtig sei den Autoren der Studie die Einbeziehung der Bevölkerung von Anfang an, heißt es aus der Stadtverwaltung. Neben Schulen, örtlichen Naturschutzverbänden, Kleingartenvereinen und den „Stadtmenschen“ soll auch jeder einzelne Bürger die Möglichkeit erhalten, sich mit Ideen einzubringen. Deshalb werden zwei Bürgerspaziergänge an diesem Samstag, 12. Juni, organisiert.

An dem Sonnabend soll, unter Beachtung der geltenden Corona-Regelungen, ein Rundgang durch die Stadt in der Zeit von 10 bis 12 Uhr und ein zweiter in der Zeit von 14 bis 16 Uhr erfolgen.

Rundgänge mit unterschiedlichen Startpunkten

Der Treffpunkt des ersten Spaziergangs (10 Uhr) wird vor dem Rathaus sein, der Treffpunkt des zweiten Spaziergangs (14 Uhr) wird ver-legt und zwar an den Kornmarktbrunnen. Grund ist eine politische Kundgebung, die am Sonnabendnachmittag zu dieser Zeit auf dem Markt angemeldet ist.

Beide Spaziergänge am kommenden Sonnabend enden am Kleinen Teich.

Eine Anmeldung mit Angabe der gewünschten Uhrzeit (10 oder 14 Uhr) ist erforderlich, entweder via E-Mail an laga28@stadt-altenburg.de oder telefonisch unter der Nummer 03447/59 46 14.

Entsprechend den aktuell geltenden Corona-Regelungen wird die Teilnehmerzahl pro Spaziergang begrenzt sein, informiert die Stadt.