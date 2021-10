Foto: Galerie Art in

Am Reformationstag gastiert Pianist Peter Rösel in der Galerie Art In im Kunsthaus Meerane.

International tätiger Pianist spielt in Meerane

Meerane. Der aus Dresden stammende Peter Rösel ist am 31. Oktober in der Galerie Art In zu Gast.

Eigentlich sollte der Dresdener Pianist Peter Rösel bereits im vergangenen Jahr in der Galerie Art In konzertieren. Doch die pandemiebedingte Schließung machte diesem Plan einen Strich durch die Rechnung.

Nun gibt es gute Nachrichten: Nach einer Japan-Tournee mit Auftritten beim Yomiuri Nippon Orchester und Soloabenden in Tokio und Toyota sowie einem weiteren Zwischenstopp im Brüsseler Rathaussaal gastiert der Künstler am Sonntag, 31. Oktober, um 16 Uhr, in der Meeraner Galerie Art In.

Peter Rösel, als Sohn eines Dirigenten und einer Sängerin geboren, erhielt mit sechs Jahren seinen ersten Klavierunterricht. Am Moskauer Tschaikowsky-Konservatorium absolvierte er ein fünfjähriges Studium. In dieser Zeit wurde er nicht nur als erster Deutscher Preisträger des Tschaikowsky-Wettbewerbes Moskau und des Klavierwettbewerbes Montreal, sondern begann auch eine internationale Karriere, die ihn bis heute in die Musikzentren aller Kontinente führt.

Gerngesehener Gast bei Orchestern

Seine Auftritte bei internationalen Festivals unter anderem in Salzburg, Prag, Edinburgh, London, Perth, Hollywood, Hongkong und natürlich seiner Heimatstadt Dresden wurden von Publikum und Presse stets begeistert aufgenommen. Seit Jahren ist Peter Rösel zudem gerngesehener Gast bei vielen bedeutenden Orchestern.

In Meerane wird der Künstler Joseph Haydns Sonate ES-Dur Hob. XVI 52, Wolfgang Amadeus Mozarts Sonate A-Dur, KV 331 sowie Ludwig van Beethovens Sonate G-Dur op 14 No. 2 und die Klaviersonate Nr. 8 in c-Moll op. 13, bekannt als die „Sonate Pathètique“ zu Gehör bringen.

Karten können ab sofort bestellt oder im Vorverkauf erworben werden: Zu den Öffnungszeiten der Galerie (dienstags, mittwochs, donnerstags und sonntags von 13 bis 18 Uhr), telefonisch unter 03764/18 69 83, 0176/43 43 14 55 oder via E-Mail galerie@meeranerkusntverein.de.