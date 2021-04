Inzidenz im Altenburger Land sinkt unter 200er-Marke

Altenburg. Zwei weitere Todesfälle durch Corona. Weitere Angebote für kostenfreie Schnelltests im Aufbau

Das Gesundheitsamt des Altenburger Landes weist am Mittwochmittag nur wenige Neuinfizierte aus. Die Zahl der Menschen, die sich innerhalb von 24 Stunden mit SARS-CoV-2 angesteckt haben, stieg um drei auf insgesamt 5668. Damit fällt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner unter die 200er-Marke auf aktuell 183,5.

Leicht gesunken ist zudem die Zahl der Covid-19-Patienten im Klinikum. Auf Station werden momentan 31 versorgt, davon sechs intensivmedizinisch. Allerdings seien zwei weitere Todesfälle zu beklagen, informierte das Landratsamt. Damit sind im Altenburger Land seit Ausbruch der Corona-Pandemie 236 Menschen verstorben, bei denen das Virus nachgewiesen wurde.

Testkapazitäten deutlich ausgebaut

Nach wie vor lässt sich das Infektionsgeschehen nicht klar abgrenzen, es ist über das gesamte Kreisgebiet verteilt. Die Kapazitäten für Schnelltests werden derzeit weiter ausgebaut. Am Mittwoch hat in Schmölln wie berichtet das erste Testzentrum im Süden des Landkreises den Betrieb aufgenommen. Das Landratsamt Altenburger Land hat dafür Räume in der Schlossstraße 10 zur Verfügung gestellt und die Johanniter mit der Durchführung der Antigentests beauftragt. Dort wird an drei Tagen pro Woche von 14 bis 19 Uhr in getestet.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) wurde ebenfalls vom Landratsamt mit Testungen beauftragt. Die DRK-Teams sind mobil mit einem Kleinbus unterwegs, der normalerweise für den Behinderten-Transport zum Einsatz kommt. Das für Testzwecke umgerüstete Fahrzeug steht aktuell immer montags und dienstags von 13.30 bis 17.30 Uhr auf dem Parkplatz am Kaufland in Altenburg Nord. Am Mittwoch steht der Bus von 9 bis 13 Uhr auf dem Altenburger Markt. An den Donnerstagen wird von 13.30 bis 17.30 Uhr in Windischleuba auf dem Parkplatz vor dem OBI-Baumarkt getestet. Freitags sind die DRK-Tester zwischen 13.30 und 17.30 Uhr auf dem Parkplatz vor Marktkauf in Nobitz anzutreffen. In Meuselwitz erwartet das Testmobil die Bürger samstags auf dem Parkplatz des Lidl-Supermarktes, von 9 bis 13 Uhr.

Eine weitere Möglichkeit zum Testen bietet die Crimmitschauer Firma Mörsel und Mayer. Deren Testzentrum, ebenfalls vom Landratsamt beauftragt, ist in Altenburg in der alten Kaserne, Quarzring 3, untergebracht. Wer sich dort testen lassen möchte, muss dafür auf der Homepage der Firma schnelltestzentrum-covid.de einen Termin buchen. Die anderen genannten Testorte dagegen benötigen keine Anmeldung.