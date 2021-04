Inzidenzwert im Altenburger Land steigt deutlich an

Ein weiteres Schnelltestzentrum eröffnet am Mittwoch in Meuselwitz.

Altenburg. Die Allgemeinverfügung des Landkreises ist durch das neue Bundesgesetz überflüssig.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist am Freitag wieder gestiegen und liegt bei 228,2. Am Mittwoch war sie erstmals seit über einem Monat wieder unter die Marke von 200 gesunken. Das Gesundheitsamt registrierte 68 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Stationär werden aktuell 26 Coronakranke behandelt, davon sieben intensivmedizinisch, wie das Landratsamt mitteilt.

Erneut wurden Infektionen aus Schulen und Kindergärten gemeldet. Je einen positiven Fall gibt es unter den Kindern der „Sonnenkäfer“ in Meuselwitz sowie im „Zwergenrevier“ in Lumpzig. Eine Neuinfektion wurde zudem unter der Lehrerschaft der Wieratalschule in Langenleuba-Niederhain festgestellt.

Weiteres Testzentrum ab Mittwoch in Meuselwitz

Entgegen der Ankündigung vom Dienstag dieser Woche wird keine neue Allgemeinverfügung des Landkreises in Kraft treten, da seit Freitag das vom Bundestag beschlossene Vierte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite (Notbremse) greift. Wie im Bundesgesetz formuliert, werden Schulen und Kindergärten bei einer Überschreitung des Schwellenwertes von 165 geschlossen, so auch ab Montag im Altenburger Land. In den Einrichtungen soll es eine Notbetreuung geben.

In der kommenden Woche wird der Landkreis in Meuselwitz eine weitere Außenstelle für kostenlose Schnelltests eröffnen. Jeden Mittwoch könne man sich dann am Markt 8 (ehemaliger Schlecker-Markt) in der Zeit von 9 bis 12 Uhr testen lassen.

Das Testmobil des Roten Kreuzes werde weiterhin jeden Samstag von 9 bis 13 Uhr das vor dem Rathaus Station machen. Zudem kann auch im nahen Rositz jeden Dienstag von 16 bis 19 Uhr die Möglichkeit eines kostenlosen Schnelltests genutzt werden, im Seniorenclub in der Bahnhofstraße 1.