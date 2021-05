Inzidenzwert im Altenburger Land steigt erneut an

Altenburg. Fehlende Werte vom Freitag wurden durch Programmfehler verursacht

Von Freitag bis Sonntag registrierte das Gesundheitsamt 29 Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 239,4.

Vergangenen Freitag konnte das Gesundheitsamt keine aktuellen Fallzahlen kommunizieren, da es zu Doppeleingaben von Neuinfektionen gekommen war. Nach Angaben des Amtes liege hier kein menschliches Versagen vor, sondern ein Systemfehler im Survnet-Programm. Die IT-Abteilung der Kreisverwaltung hat wegen des Problems eine Unterstützungsanfrage beim Robert Koch-Institut gestellt. Von den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes wurden die Doppeleingaben mittlerweile bereinigt.

Für die Ermittlung der Sieben-Tage-Inzidenz, die für das In- und Außerkrafttreten der bundeseinheitlichen Maßnahmen nach der „Bundesnotbremse“ maßgeblich ist, werden die fehlerhaften Daten nicht herangezogen, betonte das Landratsamt. Neuinfektionen gibt es erneut in verschiedenen Einrichtungen im Altenburger Land. So hat sich bei vier Bewohnern und einem Mitarbeiter im Pflegeheim „Am Brückenplatz“ in Schmölln ein positiver Befund ergeben. Eine Neuinfektion wurde bei einem Kind im Kindergarten Wintersdorf festgestellt. Fünf Kinder und ein Pädagoge der Martin-Luther-Schule in Altenburg sind ebenfalls neu infiziert.