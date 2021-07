In der Ostthüringenhalle werden Corona-Tests durchgeführt.

Jeden Freitag kostenlos in Schmölln testen lassen

Schmölln. Die Stadt Schmölln informiert über das aktuelle Prozedere. Am Freitag gibt es in diesem Zeitraum die Möglichkeit, sich kostenlos testen zu lassen.

Um die Schmöllner über die vorherrschende Testmöglichkeit in Schmölln zu informieren, gibt die Stadt noch einmal das Prozedere bekannt.

Registrierung ist notwendig

Jeden Freitag finden in Schmölln von 14 bis 18 Uhr kostenlose Bürgertests in der Ostthüringenhalle statt.

Hierfür müssen sich die Testwilligen vorher zu einem Termin registrieren. Dies ist über einen QR-Code an der Rathaustür beziehungsweise an der Tür der Ostthüringenhalle in Schmölln möglich.

Der QR-Code ist ebenso auf der Homepage und der Facebookseite der Stadt Schmölln zu finden.

Weiterhin kann eine Registrierung auch auf der Seite unseres Partners www.zentral-apotheke-gera.de erfolgen.

Wer keine Möglichkeit hat, sich digital zu registrieren, kann auch spontan zur Testung in die Ostthüringenhalle kommen. Darauf weist die Stadt jetzt hin.

Die freiwilligen Helfer während der Testzeit akkreditieren die Testwilligen spontan vor Ort.

Nach der Testung erhalten die Bürger entweder ein Zertifikat oder eine E-Mail mit einem Code, der das Testergebnis verschlüsselt enthält.

Dieses kann digital abgerufen und dann auch in die Corona Warn-App oder eine andere Corona App übertragen werden.

Testergebnis auch in Papierform

Wer keine Möglichkeit hat, das Ergebnis digital zu speichern, wartet nach dem Test ungefähr 15 bis 20 Minuten und erhält sein Testergebnis in Papierform.