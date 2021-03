In Schmölln werden die neuen Fünftklässler immer auf besondere Weise begrüßt.

Jetzt anmelden an Regelschulen im Altenburger Land

Die Anmeldung der 5. Klassen an Regelschulen findet vom 8. bis 12. März statt. Schüler der 4. Klassen sind durch ihre Eltern in dem Zeitraum an der Regelschule ihres Schulbezirks anzumelden.

Bei Bestehen eines gemeinsamen Schulbezirks wählen die Eltern mit einem Erst- und Zweitwunsch die Schule. Die Anmeldung wird an der Erstwunschschule abgegeben. Über die Aufnahme entscheidet der Schulleiter im Rahmen der Aufnahmekapazität der Schule.

Es sind die Anmeldeformulare für die Regelschule, eine Kopie des Halbjahreszeugnisses, gegebenenfalls gerichtlich festgestellte Sorgerechtsverfügungen, Impfausweis und bei Bedarf der Antrag auf Schülerbeförderung vorzulegen.

Regelschule Dobitschen, Straße der Einheit 3, 04626 Dobitschen, Telefon 034495/7 92 95, E-Mail: sekretariat@schule-dobitschen.de; Schulbezirk: Altkirchen, Braunshain, Breesen, Dobitschen, Dobraschütz, Dölzig, Drogen, Eugenschacht, Gimmel, Gödern, Gödissa, Göhren, Göldschen, Göllnitz, Großbraunshain, Großröda, Großtauschwitz, Hartha, Illsitz, Jauern, Kertschütz, Kleinröda, Kleintauscha, Kostitz, Kraasa, Kratschütz, Kreutzen, Lossen, Lumpzig, Lutschütz, Mehna, Meucha, Misselwitz, Mohlis, Naundorf, Neuposa, Oberkossa, Platschütz, Pöhla, Pontewitz, Posa, Prehna, Rodameuschel, Rolika, Romschütz, Röthenitz, Schwanditz, Starkenberg, Tanna, Tegkwitz, Trebula, Wernsdorf, Zschöpperitz, Zweitschen. Abgabe der Unterlagen bis 9. März.

Regelschule Gößnitz, Waldenburger Straße 43, 04639 GößnitzTel: 034493 38 612, E-Mail: sekretariat@rs-goessnitz.de; Schulbezirk: Bornshain, Gardschütz, Gieba, Goldschau, Gösdorf, Großmecka, Gößnitz, Grünberg, Guteborn, Hainichen, Heiligenleichnam, Heyersdorf, Kleinmecka, Koblenz, Lehndorf, Löhmigen, Maltis, Merlach, Mockern, Naundorf, Nörditz, Pfarrsdorf, Podelwitz, Ponitz, Runsdorf, Saara, Selleris, Taupadel, Tautenhain, Zehma, Zschöpel, Zumroda, Zürchau; Termine der Anmeldung: 9. März, 17 bis 19 Uhr, 10. März, 8 bis 10 Uhr, 11. März, 13 bis 15 Uhr. Weitere Terminvereinbarungen innerhalb des Anmeldezeitraumes sind möglich.

Regelschule Nöbdenitz, Am Wald 17, 04626 Schmölln, Telefon 034496/ 2 22 29, E-Mail: sekretariat@schule-noebdenitz.de; Schulbezirk: Beerwalde, Brandrübel, Burkersdorf bei Nöbdenitz, Dobra, Drosen, Falkenau, Graicha, Großstechau, Hartroda, Heukewalde, Ingramsdorf, Jonaswalde, Kakau, Kleinstechau, Löbichau, Lohma bei Nöbdenitz, Nischwitz, Nöbdenitz, Posterstein, Schönhaide, Selka, Stolzenberg, Tannenfeld, Thonhausen, Untschen, Vollmershain, Weißbach, Wettelswalde, Wildenbörten, Zagkwitz; Termine der Anmeldung: 9. März, 9 bis 18 Uhr, 11. März, 9 bis 13 Uhr,12. März, 9 bis 13 Uhr.

Regelschule Am Eichberg Schmölln, Rudolf-Seyfarth-Straße 21, 04626 Schmölln, Telefon 034491/8 13 22, E-Mail: rs.eichberg@gmx.de; Schulbezirk: Bohra, Burkersdorf bei Saara, Gleina, Großstöbnitz, Kaimnitz, Kleinmückern, Kleinstöbnitz, Kleintauschwitz, Kummer, Löpitz, Nitzschka, Nödenitzsch, Papiermühle, Schloßig, Schmölln (außer Brandrübel, Selka, Weißbach), Sommeritz, Zschernitzsch, Termine: 8. März, 13 bis 17 Uhr, 9. März, 8 bis 19 Uhr, 10. März, 8 bis 15 Uhr, 11. März, 12 bis 18 Uhr. Eine telefonische Terminvereinbarung für den Anmeldezeitraum wird erbeten. (wird fortgesetzt)