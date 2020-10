Jetzt hilft nur noch beten

Sollte es ab Montag, dem 2. November, zu einer vierwöchigen Schließung des Sport- und Freizeitbades Tatami in Schmölln kommen, wäre das ein wirtschaftliches Desaster, das auch Folgen für den städtischen Haushalt hätte. So unumwunden beschreibt Stadtwerkechef Severin Kühnast das Szenario, das durch den in Berlin angeordneten Lockdown entsteht.

Einer der umsatzstärksten Monate bricht weg Die Herbst- und Wintermonate sind laut ihm die umsatzstärksten im gesamten Jahr für das Hallenbad mit Sauna. Bleibt die Badeanstalt den gesamten November zu, würde das städtische Unternehmen rund 200.000 Euro verlieren. Schon durch den ersten Lockdown von März bis Juni büßten die Schmöllner Stadtwerke mit dem Tatami 240.000 Euro ein, das im Schnitt 20 Prozent des Jahresumsatzes in die Kassen der Stadtwerke spült. „Das Geld haben wir nicht erstattet bekommen“, so Kühnast. Die Landesregierung Thüringen sei wohl davon ausgegangen, dass das Unternehmen den Verlust ausgleichen könne. „Können wir aber nicht“, stellt Kühnast klar. Denn der Betrieb, eine 100-prozentige Tochter der Stadt Schmölln, erwirtschafte keine Gewinne mit seinen anderen Sparten. Mit der Schließung des Sport- und Freizeitbades sowie des Saunabereiches im November könne man indes keine Kosten sparen. Die Wassertemperatur dürfe nicht abgesenkt werden, weil das für vier Wochen keinen Sinn mache. Und auch sonst laufen alle Betriebskosten weiter. „Unsere Mitarbeiter gehen ab Montag wieder in Kurzarbeit“, sagt der Stadtwerkechef. Betroffen davon sind fast alle der 24 Frauen und Männer zählenden Belegschaft. Er selbst habe nicht im Traum daran gedacht, dass Sportstätten wie diese erneut geschlossen werden müssen. Zumal es ein schlüssiges Infektionsschutzkonzept gebe, das penibel eingehalten werde. „Darauf legen unsere Mitarbeiter großen Wert.“ Und ihm sei kein Bad bekannt, das sich in den vergangenen Monaten zum Corona-Hotspot entwickelt hätte. Dafür stärke Sport und Bewegung das Immunsystem, das Tatami sei sozialer Treffpunkt für viele und trage zur psychischen Gesundheit der Leute bei. „Wir können aus der Situation jetzt noch nicht einmal das Beste machen. Weil: das Beste gibt es jetzt für uns nicht“, lässt er seinem Ärger freien Lauf. Rücklagen nach erstem Lockdown aufgebraucht Eine vierwöchige Schließung könnte dagegen negative Auswirkungen auf den städtischen Haushalt haben. In dem Etatentwurf sind für 2021 bereits 300.000 Euro an Zuschuss für den Tatami-Betrieb verankert, weil der nicht kostendeckend ist, dafür aber einige Investitionen für den Baderhalt getätigt werden müssen. „Rücklagen haben wir dafür keine mehr. Die sind mit dem ersten Lockdown im Frühjahr aufgebraucht worden“, so Kühnast. „Jetzt“, so blickt Kühnast in die Zukunft, „hilft nur noch Beten, dass die Schließung nur den November betrifft.“ Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD) ist angesichts dieser Aussichten wenig angetan. „Ich kann nachvollziehen, was jetzt gemacht wird. Aber dass es Sportstätten wie das Tatami und erneut den Gastronomiebereich trifft, verstehe ich nicht“, sagt er als Reaktion auf die Beschlüsse in Berlin. Das setze die Leute nochmals unter drückende Probleme. Mit der Badschließung droht der Stadt finanzielles Ungemach „Die Tatami-Verluste wirken sich unmittelbar auf unseren Haushalt aus“, sagt er. Weshalb die Kommune auch nochmals mit Erfurt reden müsse. Beispielsweise über die Stabilisierungszuweisung des Landes Thüringen, die Schmölln für Steuerausfälle nach dem ersten Lockdown überwiesen bekam. 875.000 Euro sind das, von denen die Kommune einen Teil wohl wieder zurückzahlen muss, weil die Steuereinnahmen nicht so drastisch einbrachen, wie befürchtet. Aktuell stehen 500.000 Euro dieser Stabilisierungshilfe im Raum, die die Kommune gegebenenfalls zurückzahlen muss. Paradox ist laut Schrade, dass dieses Geld nicht anderweitig verwendet werden könne, beispielsweise, um die Einnahmeverluste des Tatami nach der Zwangsschließung auszugleichen. „Das zugewiesene Geld ist zweckgebunden.“ Im schlimmsten Fall, so der Bürgermeister, müssen Investitionen, die für das Tatami eigentlich geplant waren, im nächsten Jahr auf Eis gelegt werden und die Stadt ihre Gesellschaftereinlagen bei den Stadtwerken aufstocken.