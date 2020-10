Die Polizei hat einen Tatverdächtigen gefasst, der mehrere junge Laute in Altenburg ausgeraubt haben soll (Symbolfoto).

Altenburg. Zwei Männer sollen in Altenburg mehrere junge Leute ausgeraubt haben. Die Polizei hat nun einen Tatverdächtigen geschnappt.

Junge Leute in Altenburg ausgeraubt – Tatverdächtiger gefasst

Die Polizei hat einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen, der am 16. und am 17. Oktober zusammen mit einem anderen Mann verschiedene Personen in Altenburg ausgeraubt haben soll.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, handelt es sich unter anderem um einen Raub am Nordplatz. Dort wurden zwei jungen Erwachsenen zwei Handys, Zigaretten und ein Rucksack mit Lebensmitteln gewaltsam entwendet. Am Folgetag sollen die Räuber im Bereich der Hellwiese drei Jugendliche attackiert und gewaltsam geringe Mengen Bargeld entwendet haben.

Aufgrund der Täterbeschreibung und der Tatsache, dass einer der Jugendlichen einen Täter wiedererkannte, konnte die Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Der Tatverdächtige ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen werden weitergeführt.

