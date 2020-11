„Wir wollten uns beruflich weiterentwickeln“, sagen Yvonne Rauschenbach und Dennis O'Neal. Die beiden sind extra aus Berlin nach Schmölln gezogen, um hier einen neuen Lebensabschnitt zu wagen. Seit diesem Montag sind sie an sechs Tagen der Woche im Schreibwarenladen in der Mittelstraße zu finden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die vorherige Betreiberin Rita Probst ist Anfang des Monats in Rente gegangen. Über ihre Eltern, die gleich nebenan einen Obst- und Gemüseladen betreiben, erfuhr Yvonne Rauschenbach davon und griff nach den Sternen. „Wir haben ein großes Spektrum an Erfahrungen als Angestellte im Büro, Kanzlei, Gastronomie und Einzelhandel. Der Wunsch nach einer Existenzgründung war aber schon länger da“, sagt sie. In der aktuellen Corona-Situation habe man es als Angestellte in Berlin sehr schwer. Einen eigenen, neuen Laden zu etablieren, erscheint fast unmöglich.

„Darum kam die Gelegenheit, hier einen etablierten Laden zu übernehmen, sehr gelegen“, sagt Rauschenbach. O’Neal ergänzt, sie hätten fast ein Jahr Zeit gehabt, es sich zu überlegen, darum fiel die Entscheidung nicht aus einer Laune heraus. Das Sortiment haben sie mit Bedacht erweitert, so gibt es jetzt Handtaschen, Geschenkartikel, Kuscheltiere, selbstgefertigte Strickwaren und saisonale Artikel. Die Schreibwaren, die Lotto-Annahmestelle sowie das Zeitungssortiment wurden weitgehend beibehalten. „Wir richten uns nach den Anfragen der Kunden und stocken entsprechend auf“, sagt O’Neal.

Das Angebot wird nach den Kunden ausgerichtet

Das Büro wird derzeit noch umgebaut, soll aber in Kürze fertig werden. Yvonne hofft, dort ein kleines Nagelstudio eröffnen zu können. „Wir vergeben aber noch keine Termine, weil wir noch auf die Genehmigung warten“, sagt sie. Die 26-Jährige ist in Schmölln aufgewachsen, zog vor etwa sieben Jahren nach Leipzig, um dort ihr Fachabitur mit Schwerpunkt auf Wirtschaft zu machen. Danach ging sie nach Berlin, wo sie den heutige 27-jährigen Dennis O’Neal kennen und lieben lernte.

Bis jetzt haben sie ihren Wechsel von der Spree an die Sprotte noch keine Sekunde bereut. Die Menschen hier seien sehr lieb und interessiert, freuen sich die beiden und sagen: „Wir sind gekommen, um zu bleiben.“