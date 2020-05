Kämmen für Apotheken und Tee in der Schmöllner Region

Die Kamilleernte in der Schmöllner Region hat begonnen. Seit dem 22. Mai 2020 sind die Mitarbeiter der Agrargenossenschaft Nöbdenitz auf den Schlägen unterwegs, um Heilpflanze das erste Mal in diesem Jahr zu pflücken. In den kommenden sechs bis acht Wochen passiert das, so das Wetter mitspielt, noch zwei Mal.