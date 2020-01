Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kammerkonzert in Altenburg zur Faschingszeit

Im vierten Kammerkonzert der Spielzeit 2019/20 im Logenhaus in Altenburg am Sonntag, 2. Februar, um 11 Uhr, laden die Musiker des Philharmonischen Orchesters Altenburg Gera ein zum „Klingenden Salon zur fünften Jahreszeit: „Sonntag um elf…“.

Es musizieren Markus Dressler (Violine), Jesús Antonio Clavijo Rojas (Violoncello), Tobias Hartel (Trompete), Karsten Hetzel (Klarinette), Tobias Meier, Michael Böhme (Fagott), Hugo Ferreira (Gitarre), Thomas Wicklein (Klavier) und Dmytro Verykivsky (Kontrabass).

Der Salonkultur auf der Spur

Es wird in diesem Konzert der Salonkultur des 18. und 19. Jahrhunderts nachgespürt, wozu entsprechende Werke erklingen, die jedoch wunderbar schwungvoll und keck auch in die Jahreszeit der Faschingsnarretei passen, heißt es vom Theater. So wird das Konzert mit der „Grande Serenade“ op. 66 für Klavier, Violine, Gitarre, Klarinette und Fagott von Johann Nepomuk Hummel eröffnet, der in diesem Werk allerlei bekannte Melodien Wolfgang Amadeus Mozarts, Tänze und Folklore versteckte.

Sabine Hofmann berichtet über Altenburger Salons

In der Ballettmusik „La Revue de Cuisine“ (Küchenrevue) für Violine, Violoncello, Trompete, Klarinette, Fagott und Klavier von Bohuslav Martinů wiederum wird sich närrisch verkleidet: Hier tanzen allerlei Küchengeräte Tango, Charleston und Märsche.

Über die Altenburger Salons berichtet fachkundig Sabine Hofmann vom Lindenau-Museum, dazu erklingen Salonmusikbearbeitungen von Olav Kröger.

Infos und Karten in den Theaterkassen, telefonisch unter 0365/8 27 91 05 oder 03447/58 51 60, online unter www.theater-altenburg-gera.de sowie an allen Eventim-Vorverkaufsstellen.