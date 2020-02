Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kampf um Schulerhalt wird härter

Nachdem gestern die ersten Informationen des Entwurfes des Schulnetzplanes 2025 an die Öffentlichkeit sickerten, wiederholte Ronny Lorenz, Chef des Fördervereines Grundschule Ponitz, seinen Aufruf zur Demonstration gegen den Lehrermangel. Die Demonstration gegen den Lehrermangel im Altenburger Land findet am kommenden Mittwoch, 4. März,15 bis 17 Uhr vor dem Schulamt Ostthüringen statt.

An dieser Demonstration können alle teilnehmen. Denn wie aus dem Entwurf wohl hervorgeht, der am vergangenen Donnerstag dem Ausschuss für Schule, Kultur und Sport des Kreistages Altenburger Land vom Landratsamt vorgelegt und in nicht öffentlicher Sitzung beraten wurde, stehen einschneidende Veränderungen bevor. Sicher ist zwar noch nichts, aber am 31. März soll der Schulnetzplan dem Kreistag zum Beschluss vorliegen.

In dem Entwurf sei die Rede von der Schließung der Regelschule Dobitschen zum Sommer 2021. Auch die Regelschule Lucka sei in Gefahr. Für den Sommer 2020 sei die Schließung der Grundschule Ponitz geplant. Für die Grundschulen Thonhausen und Großstechau sei seitens des Landratsamtes der Standort Nöbdenitz angedacht – laut Vorschlag frühestens ab August 2024.

„Wir Eltern sind bis heute noch nicht einbezogen wurden in die Planung, obwohl Landrat Uwe Melzer es auf dem Kreistag Anfang des Monats angeboten hat“, sagt Ronny Lorenz. „Wir sind über die Informationen, die durchgesickert sind, geschockt.“

Rückfragen und weitere Informationen: aktion.schule@gmail.com oder unter Telefon 0178/78 46 627