Karten aus dem Archiv der Schmöllner Stadtverwaltung helfen der Erinnerung

„Ich interessiere mich für Stadtgeschichte, weil so vieles in Vergessenheit gerät. An einiges auf den Fotos erinnere ich mich selber nicht mehr“, sagt Mathias Süßengut. Er wartet geduldig im Treppenhaus vor dem Zentralarchiv der Schmöllner Stadtverwaltung, blättert in einem Buch, das Ansichten der Sprottestadt aus den Jahren von 1990 bis 2010 versammelt. Es dauert ein paar Minuten, dann kann auch er in den großen Stapeln auf zwei Tischen wühlen. Bereits zum zweiten Mal bot die Stadt allen Interessierten an, historisches Kartenmaterial aus dem Bauarchiv gegen eine Spende zu erwerben.

Es ist ein gefundenes Fressen für alle Geschichtsinteressierten, wie der Andrang beweist. Rolf Karpa, Dorfchronist von Taupadel, ist gekommen. „Ich suche nach Verbindungen zwischen Taupadel und Schmölln“, sagte er und wird mehrfach fündig. Auf den meist von Hand gezeichneten Blättern sind überwiegend Ansichten der Bebauungsstruktur von Schmölln und seinen Ortsteilen zu sehen. Aber auch schematische Darstellungen von Wirtschaftsbeziehungen oder -struktur des Landkreises und darüber hinaus, sogar Fundamentschnitte einzelner Häuser sind darunter. Im Format unterscheiden sie sich ebenso stark, manche sind nur DIN-A-4-Format, andere wiederum so groß wie die Karten im Geografieunterricht. Die meisten liegen aber irgendwo dazwischen. Angeregt haben die Aktion Johannes Fabian und Peter Mittelstädt. „Wir wollen einen Atlas von ganz Schmölln mit allen Ortsteilen erstellen. Das soll unter anderem die Ur-Katasterkarten und Croquis-Karten umfassen, auf denen man die baulichen Veränderungen farblich erkennen kann“, sagt Mittelstädt. Das Ergebnis solle als CD-Rom veröffentlicht werden, die Arbeit daran machen die beiden Rentner ehrenamtlich. „In diesem Jahr waren wir dafür fast jeden Mittwoch hier im Bauamt“, sagt Fabian. Gemeinsam mit Mittelstädt hat der seit 1960 in Schmölln ansässige Heimatforscher schon zahlreiche Vorträge gehalten, auch ist er Autor zahlreicher Bücher, die sich mit der Region befassen. „Die alten Ortschronisten sind ja leider zum großen Teil bereits verstorben“, sagt Fabian. „Wir haben so vieles gefunden, dass uns der Gedanke kam, das mal zu ordnen“, sagt Mittelstädt, der selbst 15 Jahre lang im Bauamt gearbeitet hat. Mit Genehmigung des Bürgermeisters sowie des Bauamtsleiters, versteht sich. Im 19. Jahrhundert war eine Verdoppelung des Rathauses geplant „Vieles ist fünf oder sieben mal vorhanden, darum sind uns die Mitarbeiter des Archivs dankbar, dass wir aussortiert haben.“ Über 800 Karten kamen auf diese Weise zusammen, die ganz augenscheinlich viele Liebhaber anzogen. „Ich suche nach meiner Ortslage Nitzschka, weil ich mich für solche alten Pläne interessiere“, sagt eine Dame, die ihren Namen nicht nennen möchte. Zum Einrahmen findet sie diesmal nichts, im Gegensatz zu vor zehn Jahren. „Da habe ich in einem Antiquariat in Salzburg eine wunderschöne handkolorierte Karte des Altenburger Landes gekauft, die habe ich mir aufgehängt“, sagt sie. Ein Anderer, der ebenfalls anonym bleiben möchte, sagt: „Ich suche nach Plänen aus der ganzen Stadt, weil ich für die Enkel etwas zusammenstellen will. Damit das Wissen nicht verloren geht, wie damals gebaut wurde.“ Manche der Pläne wurden aber auch gar nicht umgesetzt, wie Mittelstädt berichtet: „Wir haben auch eine Karte aus der Mitte des 19. Jahrhunderts gefunden, da hatte man eine Erweiterung des Rathauses geplant. Man wollte den Bau verdoppeln, quasi den bestehenden Bau daneben noch einmal errichten.“ Auch ihn beeindruckt mitunter die Akribie, mit der früher Details von Hand gezeichnet wurden, etwa auf dem ersten Bebauungsplan von 1903. Der Schmöllner Dieter Engemann sucht nach Plänen, auf denen sein Haus zu sehen ist. „Das würde ich mir einrahmen“, sagt er. Auch Reinhard Meinhardt sucht hauptsächlich nach Plänen, die seinen eigenen Grund und Boden zeigen. „Manchmal braucht man sie eben. Da ist das hier eine günstige Gelegenheit, sonst bezahlt man ja viel Geld dafür.“