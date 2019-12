Die Zwölftklässler des Roman-Herzog-Gymnasiums üben bereits seit Monaten für ihren großen Auftritt beim Weihnachtsball am 27. Dezember in der Ostthüringenhalle Schmölln.

Kartenvorverkauf für Schmöllner Weihnachtsball beginnt

Nur noch wenige Wochen und die Tore der Schmöllner Ostthüringenhalle öffnen sich. Am Freitag, 27. Dezember, lädt das Roman-Herzog-Gymnasium erneut zum Weihnachtsball in diese Veranstaltungsstätte ein. Die Schülerinnen und Schüler der zwölften Klassen sind sich ihrer traditionellen Verantwortung bewusst und üben bereits seit Mitte des Jahres fleißig für ihren großen Auftritt an diesem Abend. Denn sie wollen ihren zahlreichen Gästen ein originelles und anspruchsvolles Programm bieten.

Auch alle anderen organisatorischen Vorbereitungen des Weihnachtsballkomitees laufen auf Hochtouren. Am Montag, 2. Dezember, begann der Vorverkauf der Eintrittskarten sowohl am Schmöllner Gymnasium in der Helmholtzstraße als auch in der Tabakbörse von Jane Erdmann auf dem Schmöllner Markt. Eine begrenzte Anzahl Karten wird es außerdem auf der Website des Fördervereins www.foerderverein-rhg.de per Online-Bestellung geben.

Schüler, Lehrer und Fördervereinsmitglieder freuen sich auf viele Mitschüler, ehemalige Schüler des Schmöllner Gymnasiums, Eltern, Lehrer und Gäste, die mit ihnen gemeinsam den diesjährigen Weihnachtsball begehen möchten.