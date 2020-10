Der Anglerfolge war für Uwe Brenn in diesem Jahr mäßig. Der 55-Jährige ist Mitglied im Angelfischverein 1967 Schmölln, mit seinen Mitstreitern hat er seit zwei Jahren vor allem damit zu tun, die Fischbestände in den Gewässern am Leben zu erhalten.

Grund dafür sind die trockenen Sommer 2019 und 2020. „Wir tun, was wir können", sagt Brenn. Und er zählt auf: Angelstellen am Wasser freihalten soweit das geht, Rasenmähen, Baumpflege, Kontrolle der Fischbestände und Ufer. Viel Arbeit, bilanziert er. Zuständig sind die 83 Mitglieder des Angelfischvereins für Gewässer in Gimmel und Gödissa, für den Schloßiger Weiher sowie für die Sprotte von Steinsdorf bis zum Papiermühlenwehr.

Für 7000 Euro Fische eingesetzt

Darüber hinaus engagiert sich Brenn für den Teich im Schmöllner Stadtpark. Dort rettete er die Fische bereits 2019 auf Grund des sehr niedrigen Wasserpegels. In diesem Jahr plante er eine weitere dieser Aktionen. „Dann fiel zum Glück der rettende Regen", blickt er auf die vergangenen Wochen zurück.

Sein Verein hatte in diesem Jahr für rund 7000 Euro Fische gekauft und gesetzt, darunter auch Arten, die sich auf der Roten Liste finden. „Viele davon sind auf Grund des Wassermangels wieder gestorben oder weitergezogen. Dahin, wo Wasser ist", bilanziert er.

In den Schmöllner Gewässern, allen voran der Sprotte, sei zwar noch Wasser. Aber nur sehr wenig. Auf zehn Zentimeter sei der Pegel stellenweise gesunken. Besonders prekär sei die Situation in Richtung Schloßig. Zumal sich der Wassermangel auf die Fließgeschwindigkeit der Sprotte negativ auswirke. „Die ist zum Teil nicht mehr gegeben", so Brenn.

Naturschutzbehörde lobt Angler

Sauerstoffmangel und die viel zu hohe Wassertemperatur von rund 22 Grad in den Sommern 2019 und 2020 hätten den Fischen arg zugesetzt. Fische starben, laut Brenn. Beispielsweise in diesem Jahr in der Sprotte zwischen Schwarzem Steg und alter Cosswitzbrücke in Schmölln sowie in der Großstöbnitz.

Die Umwelt- und Naturschutzbehörde des Landratsamtes sieht die Situation in den Gewässern im Altenburger Land so kritisch wie Uwe Brenn. Obgleich ihr keine Fischverluste durch die Trockenheit gemeldet worden seien, wie Sprecher Jörg Reuter sagt. Aber: Der geringe Niederschlag habe zu erheblichen Wasserstandsabsenkungen geführt, die hohen Lufttemperaturen unweigerlich zu Probleme bei der Sauerstoffversorgung.

Kaum mehr Fischbesatz in Gewässern

Das größte Problem für die Pächter sei wohl, dass es kaum Fischbesatz in Gewässern gebe, weil die Wasserstände so extrem niedrig seien. Und das nun schon seit zwei Jahren. Um so größer ist der Respekt vor der Arbeit der Angelvereine, die versuchen, die Gewässer trotzdem fit zu halten.

Die Naturschutzbehörde rät, zu einer verstärkten Beangelung, wenn in einem Gewässer Fischverluste drohen. „Damit kann man versuchen, einer Notabfischung entgegen zu wirken", so Reuter. Denn in der Regel würden keine Ersatzgewässer zur Verfügung stehen in einem solchen Fall.

Jörg Reuter lobt: „Durch die umsichtige Arbeit der Angelvereine im Landkreis in der Hege der Gewässer sowie durch den mittlerweile zweijährigen Besatzverzicht haben die Angler wesentlich dazu beigetragen, Fischverlust zu vermeiden."