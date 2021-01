Keine Annäherung zwischen Kreisbehörde und Neue Energie Schmölln

Schmölln. Nicht viel Neues in Sachen Einhausung der Biogasanlage Schmölln. Wie Katharina Hoffmann, Sprecherin des Oberverwaltungsgerichtes in Weimar mitteilt, ist nach wie vor kein Termin für das Berufungsverfahren in Sicht. Zugelassen ist es seit April 2020.

Es ist schon eine Weile her, dass das Verwaltungsgericht Gera die Einhausung der Biogasanlage Schmölln entschied. Im Oktober 2017 wies es den Widerspruch der Betreiberin Neue Energie Schmölln GmbH (NES) gegen eine entsprechende Auflage des Landratsamtes Altenburger Land ab. NES ging in Berufung.

Ein Termin zur mündlichen Verhandlung steht noch nicht fest, so Hoffmann auf Nachfrage dieser Zeitung. Wegen Corona und der eingeschränkten räumlichen Kapazitäten sei eine Terminierung größerer Verfahren wegen der Anzahl der zu erwartenden Beteiligten und mit Blick auf das öffentliche Interesse mit deutlich größerem Aufwand verbunden. „Eine vergleichsweise Einigung ist aber jederzeit außergerichtlich und auch noch im gerichtlichen Verfahren möglich“, fügt sie hinzu.

Einen Anlauf dafür hat die NES-Betreiberfirma unternommen und dem Landratsamt Altenburger Land einen Vergleichsvorschlag unterbreitet. Angeboten wird darin unter anderem die Windabschottung der Westseite des Umschlagplatzes in der Sommeritzer Straße. Ein Vorschlag – von NES bereits im ersten Halbjahr 2020 in die Tat umgesetzt - , den die Kreisbehörde als Vergleich in dem Berufungsverfahren ablehnt.

„Weil das nicht zur Verminderung des Gestankes geführt hat“, sagt Birgit Seiler, Leiterin des Fachdienstes Natur- und Umweltschutz, auf Nachfrage dieser Zeitung. Das sei, so wird sie deutlich, kein Vergleichsangebot, sondern lediglich Kosmetik.

Denn geruchsbelästigt fühlen sich die Schmöllner nach wie vor. Wie groß die Belastung ist, ist nach Worten Seilers abhängig von den Jahreszeiten und deshalb sehr unterschiedlich. Aber wesentliche Veränderungen stelle ihr Fachdienst nicht fest. Nach wie vor melden Anwohner den Gestank an ihre Behörde.

Das Landratsamt geht deshalb weiter davon aus, dass nur eine Einhausung des Umschlagplatzes das Geruchsproblem der Biogasanlage lösen kann.

Nach wie vor wartet der Fachdienst zudem auf die Ergebnisse der Geruchs- und Rasterbegehung in Schmölln. Die lief von August 2019 bis Februar 2020. Sie war auch ein Ergebnis der Verhandlung am Verwaltungsgericht Gera. Mit ihr sollte nachgewiesen werden, wie problematisch die Geruchsbelastung in der Schmöllner Innenstadt ist und ob gegebenenfalls Grenzwerte überschritten werden. Mehr als 50 Begehungen des zuvor ausgewählten Untersuchungsbereiches in Schmölln fanden statt.

NES hat die Auswertung und die Ergebnisse der Erfassung längst vorliegen. Fazit: Es gibt Überschreitungen der zulässigen Höchstgrenzen, gab Geschäftsführer Dietmar Koch bereits im Sommer 2020 im Gespräch mit dieser Zeitung zu. Auch habe die Rasterbegehung Geruchsschwerpunkte im Stadtgebiet lokalisiert. Wann die Erkenntnisse der Studie mit Seilers Fachdienst geteilt werden, lässt Neue Energie Schmölln bis zum heutigen Tag offen.