Keinen Preis, aber viel Freude

Posterstein. Das Museum Burg Posterstein war mit seiner #Schlössersafari gemeinsam mit 128 Projekten für den DigAMus-Award 2020 nominiert, der am Donnerstag, 22. Oktober, erstmals vergeben wurde.

Frau Hofmann, hat das Museum gewonnen?

Leider nicht, der Preis in der Kategorie kleines Budget ging an das Museum der Universität Tübingen. Die Jury hat jedoch extra betont, dass es die Kategorie explizit gibt, um auf Projekte aufmerksam zu machen, die trotz kleinem Budget tolle Leistungen vollbringen. Da freuen wir uns natürlich, dass wir unter den vier Nominierten waren.

Wie war es in der virtuellen Tiki Bar, in der die Preisverleihung stattfand?

Es war witzig, mit so vielen Leuten digital zusammenzukommen. Ich finde es konsequent, dass ein Preis für digitale Projekte digital verliehen wird. Und es hat alles prima funktioniert. Man konnte seinen kleinen Roboter-Avatar wie in einem Computerspiel durch den Raum steuern, Fotos aufnehmen und man konnte sich per Chat oder übers Mikrofon ins Gespräch einklinken.

Gab es

Publikum?

Auf Instagram und Twitter wurde uns fest die Daumen gedrückt, viele haben die Veranstaltung im Livestream mitverfolgt. Unsere #Schlössersafari wird weitergehen. jabo