Kinder und Jugendliche von Lok Altenburg erleben Tischtennis-Star

Altenburg. Der Nachwuchs des Sportvereins war zu Besuch bei einem Bundesligaspiel in Döbeln.

Die Gelegenheit, den erfolgreichsten deutschen Tischtennisspieler, Timo Boll, in der Region des Altenburger Landes live zu erleben, ergab sich für die Kinder und Jugendlichen des Sportvereins (SV) Lok Altenburg gerade in der Sporthalle in Döbeln.

Große Fangemeinde feuerte vor Ort beim Spiel an

Timo Boll ist der bisher erfolgreichste deutsche Tischtennisspieler und gehört seit mehr als 15 Jahren zur absoluten Weltspitze. Er gilt als einer der klügsten Taktiker dieses Sports und ist zudem durch sein Fairplay in allen Situationen bekannt. Der deutsche Rekordmeister von Borussia Düsseldorf trug mittlerweile sein siebentes Meisterschaftsspiel extra in der Sporthalle Burgstraße aus, um erneut vielen begeisternden Aktiven, Freunden und Anhängern des schnellsten Rückschlagspieles der Welt nach langer Abstinenz wieder einmal Danke zu sagen.

Über 700 Fans haben dem Rekordmeister und Spitzenspieler Timo Boll und seinen Teamkollegen Anton Källberg und Dang Qui applaudiert.

Die Lok-Spieler aus Altenburg und ihre Angehörigen sahen einen spannenden Kampf gegen den TTC Fulda-Maberzel. Nach fast zwei Stunden Spielzeit stand ein 3:0 für den derzeitigen Tabellenführer Borussia Düsseldorf fest. Dabei konnte Timo Boll gegen Fan Bo Meng im vierten Satz den Schlusspunkt unter dieses Duell setzten. Auch wenn es lange Zeit dauerte, bis alle großen und kleinen Autogrammjäger vor Ort auf ihre Kosten kamen, war es für die zahlreichen Altenburger Tischtennisfreunde ein Erlebnis der besonderen Art.

Tischtennis ist eine beliebte Sportart für jedermann

Tischtennis hat bekanntlich schon jeder einmal gespielt. Das macht nicht nur Spaß, sondern ist auch gesund. Der SV Lok Altenburg hat mit dem Tischtennis-Familien-Training im Oktober bereits viele Kinder und Jugendliche in Begleitung ihrer Familienangehörigen begrüßen können.