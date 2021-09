Blick auf den Kindergarten-Anbau in Ponitz während der Bauphase.

Kindergarten-Anbau in Ponitz wird eingeweiht

Ponitz. Zudem ist ein Kinderfest geplant.

Der Anbau an den Kindergarten bei den Ponitzer „Landmäusen“ soll nun am Samstag, 18. September, eingeweiht werden. Ebenfalls ist an diesem Tag die Segnung des Gebäudes vorgesehen.

Zwischen 10 und 14 Uhr könne der Kindergarten zudem besichtigt werden.

Für die Kinder ist ein kleines Kinderfest organisiert, teilt Bürgermeister Marcel Greunke (CDU) mit.