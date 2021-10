Der Freiheitsplatz mit Stadthalle und Kulturcentrum in Gößnitz.

Kindersachenbörse in der Gößnitzer Stadthalle

Gößnitz. Diese findet am 12. und 13. November statt.

Sofern es die aktuelle Corona-Lage im Altenburger Land zulässt, wird am 12. und 13. November in der Gößnitzer Stadthalle die nächste Kindersachenbörse stattfinden.

Wer gut erhaltene Kinder- und Jugendbekleidung oder Spielwaren verkaufen möchte, soll sich am Mittwoch, 27. Oktober, zwischen 18 und 19 Uhr oder am Donnerstag, 28. Oktober, ebenfalls zwischen 18 und 19 Uhr telefonisch unter 034493/31768 melden, heißt es in einer Mitteilung der Initiativgruppe Gößnitz.

Alle notwendigen Informationen seien zudem im Internet unter www.goessnitz.de/Veranstaltungen zu finden. Dort könnten Etiketten, eine Liste und das Informationsblatt heruntergeladen werden. Die Verkäufer-Nummern seien aus Kapazitätsgründen begrenzt.