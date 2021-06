Gößnitz. Diese findet an zwei Tagen in der Stadthalle statt.

Die nächste Kindersachenbörse in Gößnitz wird am Freitag, 18. Juni, von 18.45 Uhr (für Schwangere ab 18.30 Uhr) bis 21 Uhr und am Samstag, 19. Juni, von 9 bis 11 Uhr (für Schwangere ab 8.45 Uhr) in der Stadthalle stattfinden.

Baby- sowie Kinder- und Jugendbekleidung für den Sommer, Spielsachen, Schwangerenbekleidung, Kinderwagen, Kinderbetten, Autokindersitze, Babywippen und anderes könnten preisgünstig erworben werden.

Anmeldungen seien am morgigen Freitag, 11. Juni, von 18 bis 19 Uhr unter Telefon 03449/331768 möglich. Alle notwendigen Informationen seien auch auf der Internetseite www.goessnitz.de/Veranstaltungen einzusehen. Dort gäbe es die Möglichkeit, Etiketten, Listen und das Informationsblatt herunterzuladen.

Die Verkäufernummern seien wegen der Kapazität in der aktuellen Lage begrenzt.