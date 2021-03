Kindersachenbörse in Gößnitz verschoben

Die Kindersachenbörse, die im März in Gößnitz stattfinden sollte, wird verschoben.

Geplant ist die nächste Kindersachenbörse nun am 23. April von 18.45 Uhr (Schwangere ab 18.30 Uhr) bis 21 Uhr und am 24. April von 9 bis 11 Uhr (Schwangere dürfen ab 8.45 Uhr einkaufen) in Gößnitz in der Stadthalle

Zu beachten sind die veränderten Ein- und Ausgänge.

Baby- und Kinder- und Jugendbekleidung für das Frühjahr, Spielsachen, Schwangerenbekleidung, Kinderwagen, Kinderbetten, Autokindersitze, Babywippen und mehr können preisgünstig erworben werden.

Alle vergebenen Anbieternummern für die Märzbörse behalten ihre Gültigkeit. Wer nicht teilnehmen kann, sagt bitte seine Nummer unter 034493/3 17 68 ab. Andere Käufer freuen sich über frei gewordene Anbieternummern.

Alle notwendigen Informationen sehen Interessierte auch unter www.goessnitz.de/Veranstaltungen. Dort haben sie die Möglichkeit, Etiketten, Liste und das Informationsblatt herunterzuladen. Die Verkäufernummern sind wegen der Kapazität in der aktuellen Lage begrenzt.

Das Hygienekonzept muss eingehalten werden. Zu beachten sind die aktuellen Hinweise im Altenburger Land und auf der Internetseite von Gößnitz.