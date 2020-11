Ein besonderes Anliegen des Kreisfeuerwehrverbandes Altenburger Land ist die Förderung der Feuerwehrjugend. In den Jugendfeuerwehren wird das kameradschaftliche Miteinander, das Gemeinschaftsleben, die gegenseitige Rücksichtnahme gelehrt.

Kreismeisterschaften der Jugendwehren abgesagt

Hauptaufgabe der Jugendabteilungen ist in erster Linie die Gewinnung von Nachwuchs für die aktiven Einheiten. Ohne Jugendfeuerwehren würde es in Zukunft bei den Einsatzabteilungen schlecht aussehen.

Das sind ausreichend Gründe für den Kreisfeuerwehrverband, den Nachwuchs zu stärken. Seit März – Beginn der Corona-Krise – ist auch bei den Brandschützern alles anders. Es waren viele Wochen und sind zurzeit wieder keine Ausbildung und Schulungen möglich.

Die Jugendlichen konnten das Zusammenleben in der Gemeinschaft nicht bei Veranstaltungen stärken. So konnte das jährliche Kreiszeltlager in Pahna in diesem Jahr nicht stattfinden und Gleiches gilt nun für die Kreismeisterschaften der Jugendfeuerwehren des Landkreises. Viele Veranstaltungen in den Vereinen und Wehren mussten wegen der Pandemie ausfallen.

Wenn alles wieder zur Normalität zurückgekehrt ist, soll den Jugendgruppen ein Erlebnis in der Gemeinschaft ermöglicht werden, zum Beispiel ein Kinobesuch im Capitol Altenburg. So bekommt jedes Mitglied der Jugendfeuerwehren eine Eintrittskarte für das Kino, ebenso Jugendwart beziehungsweise Jugendfeuerwehrbetreuer. Die Karten haben drei Jahre Gültigkeit. Der Besuch des Kinos wird auch von der Sparkasse Altenburger Land unterstützt.

Der Gutschein wurde symbolisch an den stellvertretenden Kreisjugendfeuerwehrwart Björn Steinicke, die Jugendwartin der Jugendfeuerwehr Lehndorf, Steffi Heidel, und den Betreuer der Jugendfeuerwehr Altenburg, Erik Schulz, übergeben.