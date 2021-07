Kirche in Altkirchen wird 150 Jahre alt

Altkirchen. Jubiläum wird am Wochenende gefeiert.

Am 10. und 11. Juli feiert die Kirchgemeinde Altkirchen das 150. Kirchweihjubiläum.

1868 schlug bei einem schweren Gewitter der Blitz in die Turmspitze der Altkirchener Kirche ein und die Kirche brannte bis auf ihre Grundmauern nieder. Trotz des großen Schocks darüber entstanden schon bald konkrete Pläne, die Kirche wiederaufzubauen. 1871 konnte die imposante Kirche unter großer Anteilnahme geweiht werden. Dieses Datum nimmt der Gemeindekirchenrat zum Anlass, um am Wochenende das 150. Kirchweihjubiläum zu feiern. Am Samstag, 10. Juli, wird um 17 Uhr zum Konzert Orgel und Trompete eingeladen. Kantor Andreas Göthel wird die Opitz-Orgel spielen und ein Trompeter begleitet ihn. Beim Konzert werden Berichte von den verheerenden Geschehnissen vor 150 Jahren aus der Chronik gelesen. Anschließend wird zum Gemeindefest in und um die Kirche eingeladen. Wer mag, kann den Kirchturm hinaus besteigen.

Am Sonntag, 11. Juli, wird um 10 Uhr zum Festgottesdienst eingeladen, den an der Opitz-Orgel Friedbert Wank und die Jagd- und Parforcehornbläser aus Taucha mitgestalten.

Eine Festschrift zum Jubiläum erscheint im September.