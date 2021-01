Kirchgemeinde Nöbdenitz geht große Aufgaben an

Die Renovierung der Fassade der Atelierkirche in Lohma soll in diesem Jahr begonnen werden. Verbesserungen gibt auch beim Geläut und der Taufschale.

Nöbdenitz In Lohma wird in diesem Jahr investiert, für die anderen beiden Kirchen vor allem geplant

Auch wenn man in dieser ungewissen Zeit mit Zeitplänen vorsichtig sollte, gibt es doch vieles anzupacken. Darum hat die überaus umtriebige Kirchgemeinde Nöbdenitz, zu der auch die Kirchen in Lohma und Posterstein gehören, ein ambitioniertes Programm in den Blick genommen. Manches musste auch verschoben werden oder wird zwar begonnen, aber noch Jahre dauern. Dieser Teil der Vorausschau beschränkt sich auf die Bauvorhaben.

Der umfangreichste Handlungsbedarf besteht an der Kirche auf dem Burgberg in Posterstein. Wie im Vorjahr bekannt wurde, sind Teile des Schnitzwerkes wie auch der Dachstuhl mit Holzschutzmitteln belastet. Die Sanierung würde nach aktuellen Schätzungen eine sechsstellige Summe kosten. Weil die Untersuchungen ergaben, dass sich bislang keine gesundheitsschädlichen Schimmelsporen angesiedelt habe, bestehe aber kein akuter Handlungsbedarf, so der Kirchenälteste Wolfgang Göthe. Daher werde das Thema in diesem Jahr auch nicht angegangen. Zum Bedauern der Kirchgemeinde muss zudem die geplante Generalsanierung der Orgel auf 2022 verschoben werden. Grund dafür ist, dass die Evangelische Kirche Mitteldeutschlands keine Fördermittel bewilligt hat. Sie fordert unter anderem eine weitergehende Einbindung des Denkmalschutzes.

Geläut und neue Taufschale in Lohma

Dafür soll in diesem Jahr endlich mit der Fassaden-Sanierung der Kirche in Lohma begonnen werden. Weil auch hier die erwarteten Kosten im sechsstelligen Bereich liegen, werden die Arbeiten über mehrere Jahre gestreckt. Auch soll die Läuteanlage automatisiert werden, wie es in Nöbdenitz und Posterstein bereits der Fall ist. Auf dringenden Wunsch der Einwohner, wie Wolfgang Göthe sagt. Denn dann könnte die Glocke häufiger zu hören sein. Bisher muss immer jemand in den Turm klettern und am Seil ziehen.

Zudem ist die Taufschale so verschlissen, dass sie ausgetauscht werden müsse. Ein Gürtlermeister aus Ronneburg wurde gefunden, der einen gleichwertigen Ersatz herzustellen in der Lage ist. In beiden Fällen sei der Freundeskreis der Kirche Lohma eine große Hilfe, indem er zahlreiche Spenden sammelte, um die Vorhaben zu ermöglichen. Weitere Unterstützung hat der Ortsteilrat zugesagt.

In Nöbdenitz selbst wird der Pfarrhof weiterentwickelt

Die Kirche in Nöbdenitz schließlich solle so belassen werden, wie sie ist. "Wir wollen aber den Plan nicht aus dem Blick verlieren, sie zur Theaterkirche zu entwickeln", so Wolfgang Göthe. Die Grundidee sei, die religöse Nutzung weiterhin zu gewährleisten. Jedoch solle der Altar beweglich gestaltet werden, damit auch Konzerten oder Theateraufführungen problemlos eine Bühne geboten werden kann. Doch noch bedürfte es eines künstlerischen Gesamtkonzeptes, welches derzeit nicht in Sicht ist.

Darum konzentriert sich die Aufmerksamkeit des Gemeindekirchenrates vorläufig auf den Pfarrhof. Geplant ist seit einiger Zeit, dort ein weiteres Gebäude zu errichten, welches den Vierseithof wieder komplettieren würde. Auch hier sei ein längerer Anlauf gefragt, um die Finanzierung zu sichern. Als Konzept ist vorgesehen, einen barrierefreien Raum "zur Erhaltung und Wiedererlangung der seelischen Gesundheit" zu bieten, so Göthe. Bei einem medizinischen sowie meditativen Kursangebot könnten sich unter anderem gestresste Stadtbewohner vom Trubel zurückziehen.