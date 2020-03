Kita-Gebühren sollen zurückerstattet werden

Eltern sollen aktuell nicht zur Kasse gebeten mit Kita-Gebühren, so lange die Kindergärten auf Grund der Corona-Pandemie nur in Notbetrieb arbeiten. Davon geht Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD) aus. Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog

Hoffen auf Regelung noch in dieser Woche

„Wir sind in Abstimmung mit dem Land, um das zu klären und hoffen, dass in dieser Woche eine Regelung des Thüringer Bildungsministeriums bei uns eintrifft“, sagt Schrade. Sicher sei, dass die Eltern nicht finanziell belastet werden. „Schließlich können wir als Stadt die Leistung Kinderbetreuung aktuell für viele nicht erbringen.“ Die Gebühren seien zwar bereits eingezogen worden.

„Doch wir gehen davon aus, dass dieses Geld zurückerstattet wird.“ Wie das dann technisch und organisatorisch umgesetzt werde, könne die Stadt Schmölln aktuell aber noch nicht sagen. „Ich denke, dass die Regelung dafür Ende dieser Woche stehen wird“, so Schrade.

Einwohner müssenflüssig bleiben

Schrade betont: „Die Stadt Schmölln ist liquide. Uns ist es wichtig, dass wir den Einwohnern helfen und sehen, dass sie flüssig bleiben.“ In der Gemeinde Ponitz handelt es sich um eine Summe zwischen 7000 und 8000 Euro, die durch Kita-Gebühren als Einnahmen wegbrechen. „Natürlich würden wir diese Summe in unserem Haushalt schmerzhaft vermissen“, so Bürgermeister Marcel Greunke (CDU). „Wir gehen davon aus, dass das Land Thüringen eine entsprechende Regelung trifft und diese Ausfälle kompensiert.“ Greunke hofft auf eine schnelle Entscheidung darüber in Erfurt, so dass die Gemeinde Ponitz die Kita-Gebühren bei den betroffenen Eltern Anfang April gar nicht erst einziehen muss. „Grundsätzlich würden wir die Leute nicht bezahlen lassen. Das wäre uns das liebste“, so das Gemeindeoberhaupt.

Auch in Gößnitz hofft man auf eine schnelle Entscheidung, was die Kita-Gebühren angeht. „Wir gehen davon aus, dass nicht gezahlt werden muss. Es wird ja auch keine Leistung erbracht“, sagt Bürgermeister Wolfgang Scholz (Initiative Städtebund). „Aber wir müssen die Verordnung dazu erstmal in den Händen halten.“

Stadt Altenburg rechnet mit Einnahmeausfällen

In der Kreisstadt Altenburg hat man zumindest dieses Problem nicht. „Die Stadt Altenburg betreibt selbst keine Kindergärten, die Elternbeiträge gehen an die freien Träger“, antwortet Sprecher Christian Bettels auf Nachfrage dieser Zeitung. Gleichwohl rechnet die Stadtverwaltung mit Blick auf die Corona-Ausbreitung mit Einnahmeausfällen, beispielsweise bei den Gewerbesteuern. Oberbürgermeister André Neumann (CDU) habe deshalb den kommunalen Haushalt auf die Notwendigkeit von Ausgaben untersuchen lassen „Mit einer ersten Haushaltsverfügung habe ich am Mittwoch, 18. März 2020, die ersten 1,5 Millionen Euro abgesichert. Gleichzeitig prüfen wir alle Möglichkeiten von Erstattungen und Verrechnungen von Benutzungsgebühren, wenn Leistungen öffentlicher Einrichtungen auf Grund angeordneter Schließung nicht angeboten werden können.“