Schmölln. Ob die Stadt in den nächsten beiden Jahren zwei neue Kindergärten erhält, wird sich am Donnerstag entscheiden.

Kita-Neubauten stehen zur Entscheidung

Am kommenden Donnerstag tagt der Schmöllner Stadtrat ab 18.30 Uhr im Saal des Kompetenzcenters der Sparkasse am Amtsplatz 3. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Informationen zur Haushaltsaufstellung sowie eine Reihe von Beschlussvorlagen. Darin geht es etwa um die Verwaltungskostensatzung der Stadt sowie die Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt- und Kreisbibliothek. In letzterem ist vorgesehen, ab Januar 2020 ein Jahresentgelt von fünf Euro je erwachsenem Nutzer zu erheben.

Auch sollen Verträge mit der Arbeiterwohlfahrt (Awo) zur Betreibungs- und Betriebskostenfinanzierung der Kindergarten-Neubauten in Schmölln und Altkirchen beschlossen werden. Diese sind notwendig, damit die Awo den Antrag auf Baugenehmigung einreichen kann. Beide Vorlagen haben den Sozialausschuss Anfang der Woche nur knapp passiert. Ende 2021 sollen laut der Planung in den beiden Einrichtungen 150 zusätzliche Betreuungsplätze zur Verfügung stehen.

Als weitere Punkte erfolgen noch die Bestätigung des Jahresabschlusses der Stadtwerke Schmölln GmbH, eine Absichtserklärung zur Erstellung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes sowie die Entscheidung, ob die Stadt in einem seit zwei Jahren andauernden Rechtsstreit einem Vergleich mit dem Insolvenzverwalter der Tittel Group GmbH zustimmen soll.