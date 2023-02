Kleine Baumeister in Aktion in Schmölln

Schmölln. Schmöllner Noppenwerkstatt lädt zum gemeinsamen Spielen und Basteln.

Im Schulterschluss mit der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Schmölln eröffnete Legofan Siegmar Pohl vor knapp einem Jahr eine Werkstatt für große und kleine Bastler, die gerne mit bunten Klemmbausteinen Häuser, Schlösser oder Fahrzeuge anfertigen. Bindeglieder der Legosteinchen sind die Noppen. Dementsprechend ist der Name „Noppenwerkstatt Schmölln“ absolut passend gewählt. Werkstattleiter Pohl arbeitet als Lokführer bei der Deutschen Bahn und leitet zudem Arbeitsgemeinschaften an Grund- und Regelschulen in Schmölln und Gößnitz.

Bastelstunden für jedermann

Am Samstagvormittag herrschte wie stets einmal im Monat am Bahnhofsplatz 4 zwei Stunden lang reges Spielen, Basteln – und in der Bibel lesen mit Gesprächen über Gott und die Welt. Dagegen finden immer am ersten Sonnabend im Monat von 9.30 bis 15 Uhr Lego-Bastelstunden statt, in denen jedermann „nur“ kreativ Steinchen auf Steinchen setzen kann. Also ohne zusätzlichem Unterhaltungsprogramm.

„Ob Bagger, Autos oder Schienenfahrzeuge, bei uns können diese nach dem Einbau von Mini-Elektromotoren zum Rollengebracht werden“, sagte Pohl mit Blick auf eine große Modellbahnanlage.

Haus mit stilechtem Balkon

In Nähe dieser Gleisanlage bereitete derweil der zwölfjährige Jannik Kresse aus Großstöbnitz und sein Freund Arthur Höckner mit dem weiteren Aufklemmen von Steinen eine Lokomotive auf den Fahreinsatz vor. Nebenan fügte Schülerin Milena Clement wie eine wahre Legobaumeisterin ihrem Häuschen noch einen stilecht gelungenen Balkon hinzu. Derweil freute sich der Schmöllner Olaf Schöpke über seine achtjährige Tochter Nele, die ideenreich einen Reiterhof baute.

Werkstatthelferin Nicole Knorr ist im Berufsleben als Verwaltungsangestellte tätig und war dabei, gefertigte Bauten wieder für kommende Bastelarbeiten zu zerlegen. Denn die Bastelideen sind vielfältig.

„Hier mitten in der Bahnanlage haben wir am vergangenen Ferien-Dienstag diese große Lego-Stadt gebaut“, betonte mit Stolz Helferin Lydia Höckner.

Die in der Kirchgemeinde aktiv Mitwirkende erwähnte auch, dass ihre Gemeinde den ersten Schmöllner Lego-Tag organisiert hatte.

Eiffelturm soll entstehen

Mit Sicht auf ein Harry-Potter-Lego-Schloss informierte Experte Siegmar Pohl über weitere Bauvorhaben: „Mit der Baulust von Kindern und Erwachsenen soll unter anderem demnächst aus 10.000 Legobauteilen ein 1,52 Meter hoher Eiffelturm entstehen.“

Pohl freute sich kürzlich gemeinsam mit seinem Helfern über 300 Euro für die Noppenwerkstatt, die das Werkstattteam im Zuge eines Frage-Antwort-Spiels im Rahmen der Morgenhahn-Sendungbeim Sender MDR Thüringen gewann. „Wir freuen uns über jede Spende. Auch über neue oder gebrauchte Legobauteile“, so Siegmar Pohl.