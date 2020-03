Corona-Krise: Klinikum Altenburger Land aktiviert Ressourcen - OPs abgesagt

„Momentan organisieren wir räumliche und apparative Ressourcen im Klinikum und arbeiten daran, dass im Notfall möglichst viele Ärzte und Pflegekräfte ihre Arbeit, die Behandlung und Pflege der Patienten wahrnehmen können“, umreißt Klinikum-Sprecherin Christine Helbig den Ist-Stand in dem Unternehmen. Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog

Von den 50 Intensivbetten im Klinikum sind laut Helbig derzeit 70 Prozent belegt. 19 Beatmungsgeräte stehen zur Verfügung. Sie können im Ernstfall aufgestockt werden, so dass dann 31 Beatmungsbetten bereit stehen.

Bereits vor einer Woche, am 13. März 2020, wurden die Chefärzte des Klinikums durch den Ärztlichen Direktor Jörg Berrouschot angehalten, ihre OP- und Behandlungspläne zu überprüfen. Alle planbaren Operationen und Eingriffe sind für einen längeren Zeitraum abgesagt, um Kapazitäten auf den Intensivstationen geschaffen. Zudem laufen Umbauarbeiten: Ab nächster Woche wird eine komplette Etage, das sind drei Stationen, für Corona-Patienten und Patienten mit infektiösen Atemwegserkrankungen vorgehalten. „Damit erweitern wir für den Notfall auf 90 Betten für Corona- und Grippepatienten in einem separaten Gebäudetrakt“, verdeutlicht Helbig.

Für die Notaufnahme wurde bereits eine erweiterte Rufbereitschaft organisiert. „Wir passen unsere Arbeitsweise der konkreten Corona-Situation an und sind auf alle Eventualitäten vorbereitet“ so Berrouschot. Durch die vorübergehende Schließung der Krankenpflegeschule sei man zudem in der komfortablen Situation, von den angehenden Gesundheits- und Krankenpflegern und -helfern unterstützt zu werden.

Mit einer täglichen Rundmail an die Klinikum-Beschäftigten informieren Geschäftsführerin Gundula Werner und Berrouschot über den aktuellen Stand der Vorbereitungen. Die Belegschaft kann sich im Intranet mit Fragen zur Situation an die Klinikleitung wenden. Die Fragen werden für alle öffentlich beantwortet. Die Kolleginnen und Kollegen der Bereiche, in denen es momentan etwas ruhiger als sonst zugeht, sind laut Christine Helbig gebeten, Mehrstunden abzubauen und sich zu erholen. „Oberste Priorität haben der Eigenschutz der Mitarbeitenden“, verdeutlicht sie.

Seit dieser Woche sind im Klinikum alle Versammlungen, Dienstberatungen, Röntgen-Demos, Morgenbesprechungen und Meetings mit mehr als zehn Personen in einem Raum abgesagt. Seit dem 13. März sind deshalb auch Patientenbesuche nicht mehr erlaubt.

